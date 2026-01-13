Rosalía ha cerrado un 2025 marcado por el éxito mundial de su nuevo disco. Dos meses después de la publicación de Lux y de convertirse en la artista más aclamada durante días provocando mañanas de euforia y desesperación por conseguir entradas para la gira, vuelve a llenar las revistas del corazón por una imagen muy curiosa. Hace días que los paparazzi han captado a la cantante catalana compartiendo tiempo y viajes con una joven modelo llamada Loli Bahía. Parece que la motomami podría haber iniciado un nuevo idilio amoroso o al menos las imágenes hacen pensar que esta relación de amistad podría ser más íntima de lo que parece.

En su última visita a La Revuelta, Rosalía sorprendió a la audiencia hablando de su situación sentimental actual. Aunque unos meses atrás se había hablado mucho de su historia de amor con el actor Emilio Sakraya -los habían pillado besándose por la calle-, Rosalía admitió que estaba en una «época de celibato» y que por ahora no quería hablar de relaciones porque estaba soltera. Ahora, sin embargo, los fans se han alborotado después de ver las fotografías que han captado los paparazzi con las salidas internacionales que ambas han hecho.

Rosalía ha compartit les vacances a Río de Janeiro amb Loli Bahia | Instagram

¿Quién es Loli Bahía, la modelo que relacionan sentimentalmente con Rosalía?

Pero ¿quién es esta joven modelo que todos relacionan sentimentalmente con Rosalía? La artista de Sant Esteve Sesrovires siempre genera mucha expectación en cuanto a sus relaciones personales, al menos, tiene un historial bien completo: C. Tangana, Rauw Alejandro, la actriz Hunter Schafer e incluso el actor Jeremy Allen White. Estas nuevas teorías que han salido a la luz llegan después de que Rosalía pasase el Fin de Año en Brasil acompañada de Loli Bahía, una modelo hispanofrancesa con quien también los fotógrafos la han visto de compras por París.

Su nombre completo es Dolores Bahia Roubille, tiene 23 años, pero la conocen como Loli Bahia. Nació en Francia, en la ciudad de Lyon, y padre y madre son de origen español y argelino, respectivamente. Cuando estudiaba música en una institución reconocida como el Conservatorio de Lyon, ganó un concurso de moda de Egeri Tours que la llevó a ser fichada por la agencia Women y desde el año 2020 ha pasado por las pasarelas de grandes marcas como Louis Vuitton, Chanel, Celine o Saint Laurent.

Las reacciones de los fans a las imágenes de este nuevo dúo

Como cada cosa que hace Rosalía, hay una expectación máxima y rumores que se van haciendo cada vez más grandes en las redes sociales. Loli Bahía y la cantante ya fueron vistas a finales de septiembre en París, pero las alarmas han sonado de manera más fuerte después de acabar el año juntas en Río de Janeiro. También han salido a la luz vídeos en los que se las ve caminando y cogidas de las manos, un hecho que aunque no significa nada, ya ha hecho pensar que podrían tener una relación más allá de la amistad.

rosalia y loli bahía de la mano por brasil 👯‍♀️ pic.twitter.com/qDFXU1PYO5 — lüli (@angelfumon) January 3, 2026

¿Y qué dicen los fans de todo esto? Buena parte de los comentarios parece que están muy a favor de una relación entre ambas, al menos, no sería la primera vez que Rosalía está con una chica, recordando su historia con Hunter Schafer, actriz muy conocida por su papel en Euphoria.

si rosalia y loli bahia realmente estan juntas serian un win tan grande para las lesbianas pic.twitter.com/KW695ttlww — lea (@mikobroly) January 9, 2026

por favor, solo pido que loli bahia sea la nueva novia de rosalía 🙏🏼 pic.twitter.com/lxB7lZqy5x — laurita | LUX era (@inspiredrosalia) November 20, 2025

Rosalia escribió "loli la + guapa" en su dibujo 😭…



Creo que ya podemos comfurmiar que Lolilia es real ❤️ https://t.co/E4V4oTBpO5 pic.twitter.com/ZizrXjj56K — motomochi (@motomochi_rdddd) January 4, 2026

Por ahora, ni Rosalía ni Loli han confirmado o desmentido estos rumores, por tanto, parece que su historia aún solo la conocen ellas. Si hay algo más, habrá que esperar para saberlo.