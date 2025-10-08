El historial amoroso de Rosalía está lleno de personajes famosos. La estrella catalana más internacional ha generado muchos titulares a raíz de sus enredos amorosos y parejas muy conocidas como Rauw Alejandro, C Tangana, la actriz Hunter Schafer y actualmente el actor Emilio Sakraya. Antes, sin embargo, tuvo un breve romance con Jeremy Allen White, protagonista de la serie The Bear que ha pasado esta semana por Madrid para promocionar su nuevo proyecto. Allen será el actor que dará vida al biopic de Bruce Springsteen, Springsteen: Deliver Me From Nowhere. En esta alfombra roja ha hablado frente a los micrófonos de LOS40 y ha revelado su admiración por la música española con un guiño para su expareja.

Jeremy Allen White on his favorite Spanish singer:



“ROSALÍA, the only one that comes to mind. ROSA, ROSALÍA, I like her a lot, she’s wonderful”. pic.twitter.com/NFlfi2VEL8 — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) October 7, 2025

¿Quién es la artista española preferida de Jeremy Allen White?

El periodista ha hablado con el actor para saber un poco más de sus gustos musicales y ha revelado su admiración por la música del país. «Artistas como Rosa, el flamenco…«, comienza explicando, antes de puntualizar que se refería a la catalana. «Rosa, Rosalía me gusta mucho y ella es maravillosa. No se me ocurre nadie más en este momento», ha admitido el intérprete. Esta mención ha añadido una información curiosa. ¿Será que White llamaba Rosa a la motomami cuando estaban juntos?

Rosalía y Jeremy Allen White compartieron una relación breve y discreta entre 2023 y 2024, pero eso no evitó que la unión generara muchísima atención y expectación mediática por parte de los fans. Cada uno venía de un momento personal diferente, por un lado, el actor acababa de divorciarse de la actriz Addison Timlin y Rosalía había terminado con el compromiso con Rauw Alejandro. Eso sí, cabe destacar que estas palabras tan bonitas significan que entre ellos ha quedado una bonita relación a pesar de que ya no estén juntos.

¿Cómo ha sido hacer el papel de Bruce Springsteen?

Aprovechando que estaba por Madrid, El Hormiguero ha traído al actor este martes 7 de octubre como invitado para promocionar el biopic. Aquí ha explicado cómo fue conocer a la estrella y la primera vez que se encontraron cara a cara. «La primera vez que nos vimos fue en Londres antes de un concierto», ha compartido sobre su encuentro con el Boss. «Me subió al escenario durante la prueba de sonido, fueron 15 minutos con el estadio vacío«.

Jeremy Allen White explica com va ser la primera trobada amb Bruce Springsteen | Antena 3

Después pudo seguir el concierto desde un espacio en el que quedaba cerca del artista. «Fui incapaz de dormir esa noche por la subida de adrenalina«, ha confesado en el programa de Antena 3. Ahora bien, su fama llega después de un papel en una serie muy aclamada, The Bear, en la que hacía el papel de un chef muy famoso que quería lograr que su restaurante ganara mucho más prestigio. Dos papeles muy diferentes y con el reto de ponerse en la piel de uno de los artistas internacionales más conocidos de la historia.