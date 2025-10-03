Las declaraciones que hace Rosalía siempre generan mucho revuelo. La artista catalana se ha convertido en una de las estrellas musicales más internacionales. Más allá de su música, la motomami nunca deja a nadie indiferente con sus estilismos y publicaciones. De hecho, hace unos días revolucionó las redes después de aparecer en un desfile previo a la Semana de la Moda de París con los pelos de las axilas teñidos de blanco. De hecho, ha sido durante uno de los desfiles de esta semana en que la han entrevistado para saber qué objetos no pueden faltar en su maleta.

Los indispensables de Rosalía cuando viaja

Rosalía ha disfrutado de los desfiles de alta costura que se han organizado en la capital francesa. Durante uno de estos eventos han querido saber los tres objetos indispensables que siempre lleva en la maleta. Aunque le hicieron la pregunta en inglés, ella fue directa y dio la respuesta en español.

Rosalía revela qué tres cosas lleva siempre en su maleta:



“Partituras, auriculares y aguacates”. pic.twitter.com/EvfyjERsbw — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) October 2, 2025

Los dos primeros objetos son de lo más cotidianos, unas partituras y unos auriculares. Teniendo en cuenta que es compositora y cantante, son dos cosas muy normales para llevar siempre encima. Además, está preparando su nuevo disco que los fans llevan muchos años esperando.

Ahora bien, la última respuesta es un poco extraña. El tercer producto que siempre lleva consigo son aguacates, como si no pudiera conseguirlos en las fruterías o tiendas de los lugares a los que viaja.

¿Qué lleva siempre en el bolso?

En el año 2022 Rosalía participó en una tendencia muy viral en las redes sociales: ¿qué llevan los famosos en el bolso? En un video de YouTube de la revista Vogue. En este caso, en lugar de llevar un bolso llevaba un casco de moto. ¿Y qué no podía faltar dentro? Una nota escrita en catalán por una fan a la que se encontró en un avión, un pequeño paquete de mayonesa, un aguacate o un jengibre, un peine, una goma de pelo o un lipgloss, entre otros. Sea como sea, siempre es curioso escuchar las declaraciones más curiosas de esta artista catalana tan internacional.