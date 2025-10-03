Les declaracions que fa Rosalía sempre generen molt rebombori. L’artista catalana s’ha convertit en una de les estrelles musicals més internacionals. Més enllà de la seva música, la motomami no deixa mai ningú indiferent amb els seus estilismes i publicacions. De fet, fa uns dies va revolucionar les xarxes després d’aparèixer a una desfilada prèvia a la Setmana de la Moda de París amb els pèls de les aixelles tenyits de blanc. De fet, ha estat durant una de les desfilades d’aquesta setmana en què l’han entrevistat per saber quins objectes no poden faltar dins la seva maleta.
Els indispensables de Rosalía quan viatja
Rosalía ha gaudit de les desfilades d’alta costura que s’han organitzat a la capital francesa. Durant un d’aquests esdeveniments han volgut saber els tres objectes indispensables que sempre porta dins la maleta. Tot i que li han fet la pregunta en anglès, ella ha tirat pel dret i ha donat la resposta en castellà.
Rosalía revela qué tres cosas lleva siempre en su maleta:— ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) October 2, 2025
“Partituras, auriculares y aguacates”. pic.twitter.com/EvfyjERsbw
Els dos primers objectes són d’allò més quotidians, unes partitures i uns auriculars. Tenint en compte que és compositora i cantant, són dues coses molt normals per portar sempre a sobre. A més a més, està preparant el seu nou disc que els fans fa molts anys que esperen.
Ara bé, l’última resposta és una mica estranya. El tercer producte que sempre porta a sobre són alvocats, com si no en pogués aconseguir a les fruiteries o botigues dels llocs on viatja.
Què porta sempre a la bossa?
L’any 2022 Rosalía va participar en una tendència molt viral a les xarxes socials: què porten els famosos a la bossa? En un vídeo de YouTube de la revista Vogue. En aquest cas, en lloc de portar una bossa portava un casc de moto. I què no hi podia faltar dins? Una nota escrita en català per una fan a qui es va trobar en un avió, un petit paquet de maionesa, un alvocat o un gingebre, una pinta, una cua o un lipgloss, entre d’altres. Sigui com sigui, sempre és curiós sentir les declaracions més curioses d’aquesta artista catalana tan internacional.