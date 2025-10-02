Rosalía ha acumulat una gran fortuna en els darrers anys, sobretot des que comencés a guanyar projecció internacional. Per tal de destinar part dels diners que acumula, s’acaba de saber que ha creat una fundació al seu nom. Vanitatis ha tingut accés a la documentació d’aquesta societat, la que ha estat inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Justícia. El patronat està a nom de la seva mare, Pilar, cosa que no sorprèn perquè ja ho ha fet així en alguna de les seves empreses. El titular inesperat, però, té a veure amb el domicili social que ha escollit: l’Hospitalet de Llobregat, un carrer proper a la zona industrial del municipi.
Molts podrien pensar que Rosalía tindria la seu de la seva societat en algun pis luxós de la zona alta de Barcelona, a Miami o Los Angeles. Però no, continua lligada a la zona del Baix Llobregat que també va escollir per a situar el seu estudi de gravació. La Fundació s’ha creat amb una dotació de 30.000 € i tindria previst anar ampliant aquest capital amb diferents donacions.
I quin és l’objectiu fundacional darrere de La Fundació Rosalía? Segons el mitjà de comunicació, Rosalía assegura que aprofitarà aquests diners “per donar suport a nens i joves que vulguin dedicar-se al món de la música“. Ara bé, també té previst “promoure la igualtat de gènere i diversitat“, “ajudar a col·lectius vulnerables“, “treballar en projectes de sostenibilitat ambiental” i “desenvolupar activitats a institucions penitenciàries“. Una mica de tot, vaja. Molts diners necessitaran si realment vol ajudar mínimament en tots aquests camps.
Rosalía explota la seva vena filantròpica amb la creació d’una fundació
Per a la direcció d’aquesta fundació ha escollit tres dones molt properes a ella, però el seu nom no hi apareix en cap càrrec. Això és habitual en aquests casos, pel que diuen, ja que els famosos es queden amb el paper d’impulsors i benefactors que busquen donacions que puguin ampliar el capital inicial.
Després de triomfar en el món de la música, ara vol anar més enllà i aprofitar la seva fama i fortuna per fer alguna cosa bona per a la societat. D’aquesta manera, la catalana segueix l’exemple d’altres artistes que participen en diferents iniciatives filantròpiques.