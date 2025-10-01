Rosalía és un dels personatges públics més internacionals. La jove artista catalana s’ha consagrat com un dels grans noms de la música actual i cada moviment o aparició pública genera comentaris i reaccions a les xarxes socials. L’última aventura de la Motomami que ha cridat molt l’atenció ha estat la seva aparició en una desfilada prèvia de la Setmana de la Moda de París amb els pèls de les aixelles tenyits de blanc. Més enllà d’això, la seva visita a la capital francesa ha tornat a generar molt rebombori a les xarxes per la seva visita a una cafeteria de la ciutat. Quin tipus de cafè pren la catalana?
La visita viral de Rosalía: quin cafè pren la ‘motomami’?
Molts cops l’alimentació i les dietes superexigents dels famosos omplen les revistes del cor i els programes de crònica social. No seria el primer cop que es comenten els règims o les decisions alimentàries dels personatges públics que sovint són força estranys i preocupen els seus seguidors. En aquest cas, la visita de Rosalía a una cafeteria s’ha fet viral a les xarxes. Un barista que treballa en un local de París s’ha trobat amb la sorpresa que una de les clientes que han rebut era ni més ni menys que l’artista.
El perfil de TikTok que es diu Pontes Coffee ha publicat el vídeo de la visita de Rosalía. Els treballadors, que han parlat amb ella en castellà, han ensenyat com l’artista entrava dins el local i els demanava un cafè. Quina elecció ha fet? No sabem si és la seva elecció del dia o el que pren habitualment, però en aquest cas ha demanat un cafè amb llet de civada. La idea era prendre’l al local, però Rosalía ha demanat si li podien posar la beguda en un got per endur-se en cas que no se l’acabés a temps.
La seva puntuació del cafè a París
Quan tenia la seva comenda preparada, el barista l’ha entregat a Rosalía, que ha elogiat el dibuix que havia creat amb l’espuma de la llet del cafè. Però quina puntuació hi ha donat? Després de tastar-lo ha admès en català que “era molt bo”.
“Va ser increïble servir a la Rosalia en la cafeteria. Era tan càlida i amable, una ànima veritablement bella. Moments com aquests em recorden per què m’encanta ser barista: el cafè no és només una beguda, és una connexió. Uneix a persones de tots els àmbits de la vida i, avui, ha portat la seva llum al nostre petit espai”, ha escrit el creador del vídeo a TikTok. Sigui com sigui, ara els fans de la catalana saben quina mena de cafè pren l’estrella de la música.