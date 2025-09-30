Rosalía ha aparegut en una desfilada prèvia de la Setmana de la Moda de París amb un look que no ha passat desapercebut. I no perquè hagi dut un vestit cridaner, sinó perquè ha aparegut amb els pèls de les aixelles llargs i tenyits de blanc. La catalana sempre ha tingut un estil cridaner, arriscat i informal, però poques vegades havia cridat tant l’atenció amb una elecció personal.
Ella ha estat imatge de diferents marques, que la volen tenir com a imatge perquè són conscients que serà notícia tot el que faci. Ara que saben que també pot trencar estereotips amb aquests pèls llargs i tenyits, això pot motivar-los a demanar-li que vagi una passa més enllà.
Els paparazzi han omplert les revistes de fotografies d’aquest moment, ja que s’havien col·locat als afores de l’hotel on s’està allotjant per poder captar l’última tendència a la que s’havia unit. No s’esperaven gens que s’hagués deixat els pèls de l’aixella així, però. És cert que, en els últims anys, moltes famoses s’han unit al crit feminista que demana que s’acabi la pressió estètica sobre el vell corporal. No troben lògic que a les dones se’ls exigeixi, culturalment, anar totalment depilades mentre als homes no els hi requereixen.
NOS LLAMARON LOCOOOS!! https://t.co/g72L5OQ2ML pic.twitter.com/9ne2GnykLx— la fey Ω (@rosaliarepa) September 12, 2025
rosalía debuta nuevo color en los pelos del sobaco 🤍 pic.twitter.com/KN3jOAWrJG— 🚬 (@motovilafarelo) September 29, 2025
Crítiques a Rosalía pels pèls tenyits de la seva aixella
Ara bé, encara hi ha molta gent contrària a aquestes modernitats. Prova d’això? Que l’hagin deixat verda públicament ara que ha aparegut amb aquestes pintes. A X (l’antic Twitter) li han dit de tot: “Què ordinària”, “El feísmo se’ns n’ha anat de les mans. La Rosalía té els pèls tenyits deblanc i potser ni tan sols és el pitjor del look”.
“Depilar-se no, però decolorar-se els pèls de l’aixella sí. Quina manera més estúpida de perdre el temps”, “Mare meva”, “Sembla que s’hagi posat el desodorant aquest que et deixa les aixelles blanques” o “Fas el que sigui per cridar l’atenció” són altres exemples.
rosalía getting her armpit hair bleached 😭😭😭 mother pic.twitter.com/qxbUaZfYJE— ໊ (@dieforyous) September 29, 2025
Depilarse no pero decolorarse los pelos del sobaco si.— Miranda (@Miranda200233) September 29, 2025
Que forma más entupida de perder el tiempo …#Rosalia pic.twitter.com/92mPlFpTwk
El feismo se nos ha ido de las manos. Sí, Rosalía en la Semana de la Moda de París, lleva los pelillos de la axila teñidos de blanco. Y a lo mejor ni siquiera es lo peor del look. pic.twitter.com/Osm85LYzch— Anitta Ruiz (@AnittaRuiz) September 29, 2025
Quan un seguidor li ha preguntat sobre aquests pèls, ella ha respost amb contundència: “És difícil depilar-se les aixelles, però decorar-los és encara més difícil. Així que de res”.