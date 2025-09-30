Rosalía ha aparecido en un desfile previo de la Semana de la Moda de París con un look que no ha pasado desapercibido. Y no porque haya llevado un vestido llamativo, sino porque ha aparecido con los pelos de las axilas largos y teñidos de blanco. La catalana siempre ha tenido un estilo llamativo, arriesgado e informal, pero pocas veces había llamado tanto la atención con una elección personal.

Ella ha sido imagen de diferentes marcas, que la quieren tener como imagen porque son conscientes de que será noticia todo lo que haga. Ahora que saben que también puede romper estereotipos con esos pelos largos y teñidos, esto puede motivarlos a pedirle que vaya un paso más allá.

Los paparazzi han llenado las revistas de fotografías de este momento, ya que se habían colocado en las afueras del hotel donde se está alojando para poder captar la última tendencia a la que se había unido. No se esperaban para nada que se hubiera dejado los pelos de la axila así, sin embargo. Es cierto que, en los últimos años, muchas famosas se han unido al grito feminista que pide que se acabe la presión estética sobre el vello corporal. No encuentran lógico que a las mujeres se les exija, culturalmente, ir totalmente depiladas mientras a los hombres no se les requiera.

rosalía debuta nuevo color en los pelos del sobaco 🤍 pic.twitter.com/KN3jOAWrJG — 🚬 (@motovilafarelo) September 29, 2025

Críticas a Rosalía por los pelos teñidos de su axila

Aun así, todavía hay mucha gente contraria a estas modernidades. ¿Prueba de ello? Que la han dejado verde públicamente ahora que ha aparecido con estas pintas. En X (el antiguo Twitter) le han dicho de todo: “Qué ordinaria”, “El feísmo se nos ha ido de las manos. Rosalía tiene los pelos teñidos de blanco y quizás ni siquiera es lo peor del look”.

“Depilarse no, pero decolorarse los pelos de la axila sí. Qué manera más estúpida de perder el tiempo”, “Madre mía”, “Parece que se ha puesto el desodorante ese que te deja las axilas blancas” o “Haces lo que sea por llamar la atención” son otros ejemplos.

rosalía getting her armpit hair bleached 😭😭😭 mother pic.twitter.com/qxbUaZfYJE — ໊ (@dieforyous) September 29, 2025

Depilarse no pero decolorarse los pelos del sobaco si.

Que forma más entupida de perder el tiempo …#Rosalia pic.twitter.com/92mPlFpTwk — Miranda (@Miranda200233) September 29, 2025

El feismo se nos ha ido de las manos. Sí, Rosalía en la Semana de la Moda de París, lleva los pelillos de la axila teñidos de blanco. Y a lo mejor ni siquiera es lo peor del look. pic.twitter.com/Osm85LYzch — Anitta Ruiz (@AnittaRuiz) September 29, 2025

Cuando un seguidor le ha preguntado sobre esos pelos, ella ha respondido con contundencia: “Es difícil depilarse las axilas, pero decorarlos es aún más difícil. Así que de nada”.