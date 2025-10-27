Rosalía es tendencia, al menos, hace días que solo se habla de ella en las redes sociales. La artista catalana sorprendía anunciando el nombre de su nuevo disco, Lux, que se publicará el próximo 7 de noviembre. Cuando aún quedan unos días para saber cómo sonará la gran obra maestra de la motomami que hace tres años que no publica un álbum, se está comentando muchísimo su nuevo look para dar la bienvenida a la Era Lux.

Rosalía decidió anunciar su nuevo proyecto musical a través de un vídeo en directo en TikTok, ahora bien, el gran estreno se vio enturbiado por la filtración de los carteles promocionales que habían salido en las pantallas de Times Square de Nueva York. Sea como sea, el show debía continuar y los minutos posteriores fueron una verdadera gymkana. La artista maquillándose y vistiéndose para la ocasión, un vídeo en directo en Instagram donde se la veía conduciendo y fumando por las calles de Madrid y la multitud de fans colapsando la plaza de Callao antes de destapar la cuenta atrás y llenar el centro de la ciudad con la portada del álbum y la fecha de estreno. Ahora bien, uno de los aspectos que más juego y comentarios han generado han sido su nuevo cabello, muy ligado a la etapa espiritual que rodea el próximo disco.

El nuevo disco de Rosalía se llamará ‘Lux’ | Europa Press

Rosalía, protagonista de un evento deportivo con Penélope Cruz

La catalana más internacional ha apostado por expresar a través de su estilismo parte de lo que destila su nueva música. Cuando quedan pocas horas para escuchar la primera canción del álbum, Berghain, la intérprete de El Mal Querer ha sido protagonista en un evento deportivo. Las cámaras la han captado durante el partido de Liga entre el Real Madrid y el Barça, donde se la ha visto charlando al lado de Penélope Cruz acompañada por su hermana Pilar y su respectivo novio, Diego Ibáñez, vocalista del grupo Carolina Durante.

🚨Rosalía junto a Penélope Cruz disfrutando del Clásico en el Estadio Santiago Bernabeu pic.twitter.com/TTHTY0NWrf — ٗ (@APALEAPALE) October 26, 2025

En esta imagen se puede ver claramente el nuevo look de su cabello. En la parte superior de la cabeza se puede ver una especie de auréola o halo creado decolorando su cabello. Al menos, va muy alineado con la esencia del disco, Lux, que significa luz en latín, y la foto que ocupa la portada del disco donde Rosalía va vestida de blanco con una especie de cofia de monja. La semana anterior confesaba en una entrevista en Los40 que su nueva música bebería de sonidos más orquestales y espirituales, por lo tanto, no extraña que su nuevo personaje esté tan ligado.

¿Qué dicen los fans del nuevo cabello de Rosalía?

Ahora bien, ¿qué dicen los fans de esta nueva y arriesgada apuesta capilar? Es cierto que las elecciones de Rosalía siempre tienen alguna justificación o argumento, pero parece que no ha terminado de convencer a todos porque hay opiniones diversas. «Rosalía se ha decolorado el cabello de manera que parece que tiene una auréola en la cabeza estoy enamorada«, «Rosalía con una auréola decolorada en el cabello, ella lo es todo madre mía», «Reina conceptual», escriben algunos usuarios en X (antes Twitter).

Rosalia se ha teñido el pelo con un halo rubio pic.twitter.com/4WkivDCf4u — MOTOMAMI TOUR (@rosaliaposting) October 20, 2025

Otros, sin embargo, no lo terminan de ver del todo claro. «La decoloración que lleva ahora mismo Rosalía en el cabello parece de monje de clausura, me meo», «Llevaba una corona en la cabeza, llovía y se le oxidó», «No sé si es peor esto o lo de Lamine Yamal», escriben otros usuarios, comparando con el peinado que también se hizo el jugador azulgrana poniéndose el cabello rubio. Sea como sea, cada vez que Rosalía se hace un cambio crea tendencia, como decolorarse el vello de las cejas o recientemente las imágenes en las que se puso el vello de las axilas teñido de color blanco, generando toda clase de reacciones en las redes sociales. Ahora, sin embargo, los fans esperan con muchas ganas la llegada de su nueva era musical, con cambio de look incorporado.