Rosalía sigue siendo parte de las conversaciones de la semana. El anuncio de su nuevo disco, Lux, que verá la luz el próximo 7 de noviembre ha hecho estallar las redes sociales desde hace días. Un anuncio inesperado tras meses de pistas ocultas en las redes sociales y un vídeo en directo que provocó el colapso de la plaza Callao en el centro de Madrid. La motomami es uno de los temas constantes de los últimos días, también por la investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre una posible sanción en caso de que Rosalía no hubiera solicitado los permisos necesarios para poner los carteles promocionales con la imagen del nuevo disco y revolucionar a los cientos de fans que esperaron a la catalana. Este viernes la artista ha concedido su primera entrevista en el programa Anda Ya de Los40 Principales, donde ha hablado del nuevo disco, el significado, cuántas canciones habrá e incluso ha hablado de la relación con sus exparejas.

Entrevista bomba de Rosalía para promocionar el nuevo álbum

Hay muchas ganas de saber cómo será Lux, el nuevo disco de Rosalía tras la publicación de Motomami el pasado 2022. Los fans se han conformado con algunas colaboraciones esporádicas como el tema Omega. Su nueva era, sin embargo, tiene un aura muy mística y religiosa, al menos, la portada del álbum deja entrever que podremos ver el lado más espiritual de la cantante. Lux, que responde a la palabra luz en latín acompaña una fotografía principal en la que se puede ver a la catalana vestida de color blanco con una especie de cofia de monja.

El nou disc de Rosalía es dirà ‘Lux’ | Europa Press

El álbum, sin embargo, no verá la luz hasta el próximo 7 de noviembre y, por lo tanto, los seguidores tienen unos días para ir elaborando teorías y preguntándose cómo sonará esta nueva era musical. «Una tiene el deseo de sacarlo tantas veces que al final llega a un punto en que te haces un mix en la cabeza de fechas que has querido y no has llegado a sacarlo. Pero ahora sí, sale Lux el 7 de noviembre», ha explicado en la entrevista.

¿Cómo sonará el nuevo disco de Rosalía?

Los fans, como decíamos, han elaborado teorías y la cantante ha querido detallar algunas pistas para terminar de generar más revuelo si es posible. «Me encanta que la gente haga sus interpretaciones de cualquier cosa. Tengo ganas de que escuchen el disco y aquí sí que puedan hacer su interpretación. Es un disco para sentirlo entero, con mucha intención, de principio a fin», expresa. Además, asegura que es un disco «muy diferente de todo lo que había hecho hasta ahora». «Nunca he hecho un proyecto de este tipo. Puedo decir que tiene una intención de usar un sonido más diferente, una paleta más orquestal y una temática diferente. Hay mucha inspiración en la espiritualidad…». El álbum está dividido en cuatro movimientos y es el más largo que ha hecho en toda su carrera: tendrá 18 canciones.

Rosalía dona pistes del seu nou àlbum ‘Lux’ en una entrevista bomba | YouTube

Ha estado tres años preparando este nuevo álbum y durante todo este tiempo ha vivido etapas diferentes. «En un proceso largo de hacer un disco siempre hay momentos de altos y bajos, definitivamente ha habido momentos complicados, pero uno se mantiene con fe e ilusión y consigues llegar al final».

La relación con sus exparejas

Uno de los momentos de la entrevista ha sido la lectura de las cartas del tarot por parte de Benita, colaboradora del programa. Analizando sus cartas la artista catalana ha terminado hablando de su relación con las exparejas. Los amores de Rosalía han sido diversos, uno de los más sonados y que casi acaba en boda fue con Rauw Alejandro, pero ¿se puede mantener una amistad después de una ruptura?

«Creo que siempre agradezco y es bonito si puedes mantener la amistad, pero hay veces que es posible y otras no. La vida te lleva por caminos diferentes, hasta con amistades, que dejáis de compartir. Es una pena cuando eso pasa», confiesa, sin dar nombres concretos.

La nueva imagen de Rosalía

Hay dos colores primordiales que se han convertido en una constante en esta etapa de Rosalía: el blanco y el negro. ¿Qué significado tienen para la artista? «El disco se llama Lux, siempre intento una manera de explicar eso, de hacer luz, con la manera de expresarme». El mismo día en que sale el álbum, Rosalía estará actuando en Los40 Music Awards, momento en que los fans probablemente podrán sentir en directo las primeras notas de la nueva etapa musical de la cantante catalana más internacional.