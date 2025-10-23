Rosalía sigue siendo uno de los nombres del momento. La presentación de su nuevo álbum, Lux, que saldrá a la luz el próximo 7 de noviembre sigue llenando titulares y ocupando la actualidad de la semana. Los fans llevaban años esperando novedades musicales de la catalana y, por lo tanto, el vídeo en directo posterior a la filtración del cartel promocional en Nueva York fue el primer punto de partida de una ola de euforia desmesurada. Pocos minutos después la catalana se conectó al vídeo en directo que retransmitía a través de TikTok, avisando que iría hasta la plaza de Callao, en pleno centro de Madrid, donde se habían instalado unas pantallas con una cuenta atrás para hacer el gran reveal del álbum.

Los seguidores de la motomami, como era de esperar, se desplazaron en masa hasta la zona, provocando un gran colapso en el que cientos de personas esperaban la llegada de Rosalía. Al mismo tiempo, ella iba conduciendo un coche por la ciudad mientras su equipo la grababa fumando, charlando con los transeúntes y divirtiéndose en un anuncio musical que ha dado la vuelta al mundo.

Las pistas del nuevo álbum de Rosalía | Europa Press

Pocas horas después de que se produjera este terremoto para los fans de Rosalía, salió a la luz que el Ayuntamiento de Madrid estaba estudiando una posible sanción para la cantante en caso de que no hubiera solicitado los permisos necesarios para presentar su nuevo disco en las pantallas de Callao. Ahora, ha sido el mismo alcalde José Luis Martínez-Almeida quien se ha pronunciado al respecto.

¿Qué dice Almeida sobre el caos organizado en Madrid por la presentación del disco?

Por si aún no tuviera suficiente con la noticia de que el Ayuntamiento estaba investigando si había una «autorización expresa», ahora ha sido el alcalde de la ciudad quien ha dado su opinión. Tal como ha recogido el diario El País, Almeida acusa a Rosalía «de poner en peligro la integridad física de las personas» tras llegar por sorpresa y sin autorización a la plaza de Callao de Madrid, donde la esperaban más de 500 personas. El colapso que generó la llegada de la cantante llevó a movilizar ocho indicativos de la Comisaría para hacer desvíos de tráfico, agentes antidisturbios de la Policía Municipales y el cierre provisional de los accesos al Metro para intentar evitar el caos, explica el citado medio. Según recogen del alcalde, Almeida cree «que se podían hacer las cosas de una forma diferente».

Rosalía anuncia su nuevo disco, ‘Lux’, que saldrá a la luz el 7 de noviembre | Europa Press

Por ahora, se desconoce qué sanción podría recibir Rosalía o al menos, la multa que debería pagar, pero Almeida apunta que «la norma debe aplicarse para todos» y que según el atestado policial se produjeron «alteraciones graves de seguridad«. Eso sí, Almeida tampoco ha evitado darse una palmadita en la espalda y celebrar que la catalana haya elegido la ciudad para hacer este anuncio, a pesar de que se hubiera filtrado horas antes a través de las redes sociales por una fotografía del cartel de Times Square. «Nosotros nos sentimos muy contentos de que Rosalía haya elegido la ciudad de Madrid y un lugar emblemático como la plaza de Callao para la presentación de su último álbum», ha dicho. «A partir de ahí, creo que se pueden hacer las cosas de una manera diferente», ha expresado el alcalde.

Caos en las redes sociales por una supuesta presentación del disco en Barcelona

Las últimas horas ha comenzado a circular un mensaje a través de X (antes Twitter) en el que se decía que el acto de presentación de Madrid no sería el único que se haría. De hecho, expresaban que se había convocado a los medios en Plaza Cataluña para un acto relacionado con el nuevo disco este miércoles 22 de octubre por la tarde. El programa Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio ha desmentido la noticia después de hablar con 3Cat.

No se ha hecho ningún acto de presentación de Rosalía este miércoles en Plaza Cataluña | Instagram

Ahora bien, esto no significa que muchos fans no hayan expresado su opinión sobre la elección de Rosalía, artista catalana, que ha decidido hacer el esperadísimo anuncio en la ciudad de Madrid en lugar de elegir una población de Cataluña. Sin embargo, si Rosalía tiene alguna sorpresa preparada, eso solo lo sabe ella. Habrá que estar muy atentos para ver qué podría hacer.