El sobrino de José Luis Martínez-Almeida, detenido por robo con violencia

José Luis Martínez-Almeida acaba de recibir una mala noticia que afecta directamente a su familia. El alcalde de Madrid no ha podido evitar que se filtrara a los medios la detención de su sobrino, un joven de 23 años con antecedentes que actualmente se encuentra encarcelado en Soto del Real. Ignacio Blancas Martínez-Almeida fue detenido este lunes por haber participado en el atraco de una gasolinera de la capital española durante la madrugada del pasado domingo 5 de octubre.

Así lo han confirmado en Y ahora Sonsoles, el programa de Antena 3 en el cual han dado todos los detalles de esta privación de libertad. Resulta que el joven, tal como decíamos, habría sido uno de los ladrones del robo con violencia que se cometió en una gasolinera hace pocos días. La policía lo detuvo, lo puso a disposición judicial como suele hacerse en estos casos y ha sido interrogado por la jueza de instrucción. Ha sido ella quien ha decretado prisión incondicional y sin fianza para el joven, una decisión que complica su situación.

No se sabe por qué ha cometido este delito, pero se supone que simplemente quería hacer dinero fácil. De momento, no se ha filtrado cuántos dineros habrían robado o qué destrozos habrían generado. Este ha sido un robo consumado, explican, con el agravante de la violencia y los antecedentes penales que ya tenía el joven. La abogada Teresa Bueyes ha explicado en el programa que es lógico que se tome la decisión de dejarlo encarcelado y sin fianza porque implica «un riesgo para la sociedad» dejarlo en libertad.

Aun así, la letrada también deja claro que no estará demasiado tiempo en prisión: «Su defensa sabe que solo puede estar detenido 48 horas, después podrán pedir que salga con fianza. Él no se escapará porque tiene un arraigo conocido y no estará demasiado tiempo en prisión». Si ha cometido el delito solo o con más delincuentes es una parte de la información que se desconoce. En caso de que realmente haya sido un robo cometido por una banda criminal, su situación judicial se agravaría aún más: «Puedes que detengan a alguien más o que lo hayan dejado en prisión de manera cautelar para que no pueda ponerse en contacto con los otros o que no pueda destruir pruebas«.

El sobrino de Almeida, en prisión por robo con violencia | Antena 3

Almeida no hará declaraciones sobre la detención de su sobrino

De nada sirve ser sobrino del alcalde si vas cometiendo delitos tan graves. El joven ha pasado su primera noche en prisión porque consideran muy grave que hubiera cometido «mucha violencia» durante el robo: «Esto ha pesado, y mucho, en la decisión de encarcelarlo». Este ha sido un delito «serio», por lo que se ha pedido prisión y la magistrada ha concluido que era una buena idea dejarlo encerrado unos días.

Toda la familia del alcalde de Madrid, que normalmente son accesibles para los periodistas, están manteniendo un hermetismo unánime para intentar no hacer más daño a la imagen de Almeida. Él no ha hecho ningún comunicado y parece que no tiene previsto hacerlo: «Esto no afecta su trabajo como alcalde y no hará declaraciones porque es un tema puramente personal», dicen. El tertuliano Nacho Gay asegura que el alcalde está «enterado y disgustado» por la noticia.

El programa de Antena 3 ha dado detalles de los antecedentes del joven

El sobrino habría sido muy complicado y conflictivo desde hace tiempo, ya que su adolescencia habría estado marcada por muchos problemas. Ahora estaba trabajando de profesor de matemáticas, así que parecía que había centrado la cabeza. Pues resulta evidente que no, si aprovecha las madrugadas del fin de semana para participar en robos con violencia. El director de Vanitatis dice que Almeida y sus sobrinos siempre han estado muy unidos, ya que han vivido prácticamente juntos. Una confianza que debe hacer aún más dolorosa toda esta situación.