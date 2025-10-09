El nebot de José Luis Martínez-Almeida, detingut per robatori amb violència

José Luis Martínez-Almeida acaba de rebre una mala notícia que afecta directament la seva família. L’alcalde de Madrid no ha pogut evitar que es filtrés als mitjans la detenció del seu nebot, un noi de 23 anys amb antecedents que actualment es troba empresonat a Soto del Real. Ignacio Blancas Martínez-Almeida ha estat detingut aquest dilluns per haver participat en l’atracament d’una benzinera de la capital espanyola durant la matinada del passat diumenge 5 d’octubre.
Així ho han confirmat a Y ahora Sonsoles, el programa d’Antena 3 en el qual han donat tots els detalls d’aquesta privació de llibertat. Resulta que el noi, tal com dèiem, hauria estat un dels lladres del robatori amb violència que es va cometre en una benzinera fa pocs dies. La policia el va detenir, el va posar a disposició judicial com acostuma a fer-se en aquests casos i ha estat interrogat per la jutgessa d’instrucció. Ha estat ella qui ha decretat presó incondicional i sense fiança per al jove, una decisió que complica la seva situació.
No se sap per què ha comès aquest delicte, però se suposa que simplement volia fer diners fàcils. De moment, no s’ha filtrat quants diners haurien robat o quines destrosses haurien generat. Aquest ha estat un robatori consumat, expliquen, amb l’agreujant de la violència i els antecedents penals que ja tenia el noi. L’advocada Teresa Bueyes ha explicat en el programa que és lògic que es prengui la decisió de deixar-lo empresonat i sense fiança perquè implica “un risc per a la societat” deixar-lo en llibertat.
Ara bé, la lletrada també deixa clar que no estarà massa temps a presó: “La seva defensa sap que només pot estar detingut 48 hores, després podran demanar que surti amb fiança. Ell no s’escaparà perquè té un arrelament conegut i no estarà massa temps a presó”. Si ha comès el delicte sol o més delinqüents és una part de la informació que es desconeix. En cas que realment hagi estat un robatori comès per una banda criminal, la seva situació judicial s’agreujaria encara més: “Pot ser que detinguin algú més o que l’hagin deixat a presó de manera cautelar perquè no pugui posar-se en contacte amb els altres o que no pugui destruir proves“.
Almeida no farà declaracions sobre la detenció del seu nebot
De res no serveix ser nebot de l’alcalde si vas cometent delictes tan greus. El noi ha passat la seva primera nit a presó perquè consideren molt greu que hagués comès “molta violència” durant el robatori: “Això ha pesat, i molt, en la decisió d’empresonar-lo”. Aquest ha estat un delicte “seriós”, per la qual cosa s’ha demanat presó i la magistrada ha conclòs que era una bona idea deixar-lo tancat uns dies.
Tota la família de l’alcalde de Madrid, que normalment són accessibles per als periodistes, estan mantenint un hermetisme unànime per intentar no fer més mal a la imatge d’Almeida. Ell no ha fet cap comunicat i sembla que no té previst fer-ho: “Això no afecta la seva feina com a alcalde i no farà declaracions perquè és un tema purament personal”, diuen. El tertulià Nacho Gay assegura que l’alcalde està “assabentat i disgustat” per la notícia.
El nebot hauria estat molt complicat i conflictiu des de fa temps, ja que la seva adolescència hauria estat marcada per molts problemes. Ara estava treballant de professor de matemàtiques, així que semblava que havia centrat el cap. Doncs resulta evident que no, si aprofita les matinades del cap de setmana per participar en robatoris amb violència. El director de Vanitatis diu que Almeida i els seus nebots sempre han estat molt units, ja que han viscut pràcticament junts. Una confiança que deu fer encara més dolorosa tota aquesta situació.