Problemas para Rosalía después de su gran estreno. La cantante catalana se ha convertido en el nombre del momento tras años de espera, pistas, publicaciones sospechosas y una expectación que se ha resuelto hace pocas horas. Rosalía ha anunciado este lunes 20 de octubre el nuevo de su nuevo disco, Lux, que verá la luz -nunca mejor dicho- el próximo 7 de noviembre. La presentación de esta gran noticia, sin embargo, se vio afectada por una filtración a través de las redes sociales, en la que el cartel promocional con la imagen del disco apareció en las pantallas de Times Square de Nueva York antes de su anuncio programado. Rosalía había convocado a sus seguidores a través de un vídeo en directo de TikTok, momento en el cual comenzaba su gincana personal y también se retransmitía su decepción una vez que vio que se había filtrado el reveal que tenía preparado.

Los minutos posteriores fueron una revolución de euforia, fans expectantes por la llegada de Rosalía a Callao, en pleno centro de Madrid, donde se habían colocado unas pantallas con una cuenta regresiva. Rosalía, por su parte, se dirigía hacia allí conduciendo un coche y retransmitiendo la ruta a través de un vídeo en directo en Instagram. Fans colapsando el centro de la ciudad, expectación y nervios por la llegada de la Motomami que ahora podrían tener un sabor agridulce. Según ha informado El País, el Ayuntamiento de Madrid estaría estudiando si Rosalía había solicitado los permisos necesarios para presentar su nuevo disco en las pantallas de Callao. Su aviso a través de las redes sociales provocó un colapso de la plaza madrileña donde se agruparon cientos de personas y fans esperando la llegada de la artista.

¿Habrá una sanción para Rosalía?

Según las informaciones del citado diario, el Consistorio apunta que no había autorización «expresa». El caso de todo esto es que se estaría analizando si había los permisos necesarios y si «se comunicó a alguna de las áreas de Seguridad, Movilidad o Cultura». Las declaraciones recogidas de Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, exponen que «en principio, en el área de Movilidad no les consta que hubiera un permiso solicitado». «Estamos revisando todas las oficinas de atención al ciudadano para comprobar si se había comunicado este evento. En principio no nos consta y, si definitivamente confirmamos que no se pidió, se incoará un expediente disciplinario que podrá conllevar una sanción por celebrar un acto en la vía pública sin autorización», explican.

¿Habrá una sanción para Rosalía? Por ahora, se está estudiando la situación, y en caso de que haya una posible sanción, «habrá que determinar la gravedad». «No se montó, creo, ningún escenario ni hubo emisión de ruidos, por lo tanto, entiendo que no será muy grave, pero debemos iniciar el expediente sancionador que conllevará, si es el caso, la sanción correspondiente». La euforia derivada por el anuncio de la nueva música de Rosalía podría verse afectada por esta investigación, mientras que los fans esperan con ansias las novedades musicales de la artista catalana más internacional.