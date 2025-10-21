El gran misterio del año está resuelto. Hacía años que los fans de Rosalía esperaban ansiosos sus novedades musicales, al menos, la catalana no había publicado un álbum desde el lanzamiento de Motomami en el año 2022. La artista catalana más internacional lo ha vuelto a hacer al más puro estilo Rosalía. Los fans sabían que este lunes día 20 de octubre algo pasaría porque la cantante había anunciado a través de las redes sociales que habría un LIVE, un vídeo en directo, a través de TikTok.

Eso sí, las redes sociales se han adelantado a la catalana porque momentos antes del inicio de la retransmisión, aparecía un cartel promocional en Nueva York con el título y la fecha de publicación del disco: se llamará Lux y saldrá a la luz el próximo 7 de noviembre. La locura y la euforia por esta noticia han acompañado a la artista, que ha encendido las redes con su retransmisión en directo en la que se la podía ver maquillándose y arreglándose con su equipo y su hermana Pili, antes de dirigirse hacia la zona de Callao, en pleno centro de Madrid.

Rosalía anuncia su nuevo disco, ‘Lux’, que saldrá a la luz el 7 de noviembre | Europa Press

Una retransmisión frustrada, Rosalía conductora y fans colapsando el centro de Madrid

A pesar de que había expresado su indignación en directo por la filtración del cartel promocional de Times Square a través de X (antes Twitter), se notaba que Rosalía no dejaría a nadie indiferente con su reveal en Madrid. El vídeo en TikTok comenzaba puntual a las 20:45, momento en el que los fans podían ver a la joven catalana maquillándose, eligiendo el outfit para la ocasión y mostrando su nuevo peinado, dos rayas teñidas de color dorado en la parte superior del cabello simulando un halo. Un elemento, por cierto, muy ligado con la estética del nuevo disco, Lux, en el que se la puede ver vestida de color blanco y con una especie de cofia de monja.

El nuevo cabello de Rosalía | TikTok

Tras tenerlo todo preparado, Rosalía tomó el coche y se dirigió hacia Callao, todo retransmitido en riguroso directo. El problema, sin embargo, es que durante la conducción aparecieron imágenes de las personas dentro del coche fumando, y la aplicación les cortó el directo. Poco después, los fans se conectaron a la retransmisión desde Instagram. Allí se vio a Rosalía conduciendo a toda velocidad, con un rosario colgando del retrovisor, riendo y saludando a las personas y conductores que encontraba por la carretera.

rosalia conduciendo a toda hostia por madrid con el rosario colgando del retrovisor, mozart de fondo, parándose al lado del otro coche para quejarse de que no le dejan pisarle como si estuviera en el circuito de monza …… absoluto cine pic.twitter.com/FmPBDsSMn1 — natalia (@DAMIANISM0) October 20, 2025

El centro de Madrid se colapsa de fans esperando a la artista

Más allá de la euforia que ha despertado uno de los anuncios más esperados del año, su estrategia de promoción también ha generado comentarios negativos y mucha expectación entre los fans que se acercaron al centro de Madrid donde se habían instalado unas pantallas con la cuenta atrás sin ningún tipo de información adicional. Allí, cientos de personas vieron cómo se iluminaban las pantallas con un reloj haciendo una cuenta atrás y luego aparecía el cartel con la imagen del nuevo disco y la fecha de publicación. ¿Lo más loco de todo? Rosalía salió del coche que estaba conduciendo y comenzó a correr por Callao rodeada de fans desatados intentando conseguir una foto con la artista del momento.

Rosalía corriendo por los alrededores de la Plaza del Callao en Madrid perseguida por una ola de fans pic.twitter.com/IVuOFh6yfE — ♱rafa.vt♱ || LUX COMING SOON (@rafaa_vt) October 20, 2025

Las imágenes de la plaza eran muy locas, cientos de personas reunidas para ver si la catalana actuaría o no, esperando noticias en uno de los anuncios más surrealistas y locos de Rosalía. Por ahora, la expectación es máxima aunque habrá que esperar un poco para poder descubrir las canciones que han preparado y cómo suenan las colaboraciones con artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz, la Escolanía de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza y Yves Tumor.