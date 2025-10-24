Rosalía continua formant part de les converses de la setmana. L’anunci del seu nou disc, Lux, que veurà la llum el pròxim 7 de novembre ha fet esclatar les xarxes socials des de fa dies. Un anunci inesperat després de mesos de pistes amagades a les xarxes socials i un vídeo en directe que va provocar el col·lapse de la plaça Callao al centre de Madrid. La motomami és un dels temes constants dels darrers dies, també per la investigació de l’Ajuntament de Madrid sobre una possible sanció en cas que Rosalía no hagués demanat els permisos necessaris per posar els cartells promocionals amb la imatge del nou disc i revolucionar els centenars de fans que van esperar la catalana. Aquest divendres l’artista ha concedit la seva primera entrevista al programa Anda Ya de Los40 Principales, on ha parlat del nou disc, el significat, quantes cançons hi haurà i fins i tot ha parlat de la relació amb les seves exparelles.
Entrevista bomba de Rosalía per promocionar el nou àlbum
Hi ha moltes ganes de saber com serà Lux, el nou disc de Rosalía després de la publicació de Motomami el passat 2022. Els fans s’ha conformat amb algunes col·laboracions esporàdiques com el tema Omega. La seva nova era, però, té una aura molt mística i religiosa, si més no, la portada de l’àlbum deixa entreveure que podrem veure la cara més espiritual de la cantant. Lux, que respon a la paraula llum en llatí acompanya una fotografia principal en què es pot veure la catalana vestida de color blanc amb una mena de còfia de monja.
L’àlbum, però, no veurà la llum fins al pròxim 7 de novembre i, per tant, els seguidors tenen uns dies per anar elaborant teories i preguntant-se com sonarà aquesta nova era musical. “Una té el desig de treure’l tantes vegades que al final arriba a un punt en què et fas un mix al cap de dates que has volgut i no has arribat a treure’l. Però ara sí, surt Lux el 7 de novembre”, ha explicat a l’entrevista.
Com sonarà el nou disc de Rosalía?
Els fans, com dèiem, han elaborat teories i la cantant ha volgut detallar-ne algunes pistes per acabar de generar més rebombori si és possible. “M’encanta que la gent faci les seves interpretacions de qualsevol cosa. Tinc ganes que escoltin el disc i aquí sí que puguin fer la seva interpretació. És un disc per a sentir-lo sencer, amb molta intenció, de principi a final”, expressa. A més a més, assegura que és un disc “molt diferent de tot el que havia fet fins ara”. “Mai he fet un projecte d’aquesta mena. Puc dir que té una intenció de fer servir un so més diferent, una paleta més orquestral i una temàtica diferent. Hi ha molta inspiració en l’espiritualitat…”. L’àlbum està dividit en quatre moviments i és el més llarg que ha fet en tota la seva carrera: tindrà 18 cançons.
Ha estat tres anys preparant aquest nou àlbum i durant tot aquest temps ha viscut etapes diferents. “En un procés llarg de fer un disc sempre hi ha moments d’alts i baixos, definitivament hi ha hagut moments complicats, però una es manté amb fe i il·lusió i aconsegueixes arribar al final”.
La relació amb les seves exparelles
Un dels moments de l’entrevista ha estat la lectura de les cartes del tarot per part de Benita, col·laboradora del programa. Analitzant les seves cartes l’artista catalana ha acabat parlant de la seva relació amb les exparelles. Els amors de Rosalía han estat diversos, un dels més sonats i que gairebé acaba en boda va ser amb Rauw Alejandro, però es pot mantenir una amistat després d’una ruptura?
“Crec que sempre agraeixo i és maco si pots mantenir l’amistat, però hi ha vegades que és possible i d’altres no. La vida et porta cap a camins diferents, fins a tot amb amistats, que deixeu de compartir. És una pena quan això passa”, confessa, sense donar noms concrets.
La nova imatge de Rosalía
Hi ha dos colors primordials que s’han convertit en una constant en aquesta etapa de Rosalía: el blanc i el negre. Quin significat tenen per a l’artista? “El disc es diu Lux, sempre intento una manera d’explicar això, de fer llum, amb la manera d’expressar-me“. El mateix dia en què surt l’àlbum, Rosalía estarà actuant a Los40 Music Awards, moment en què els fans probablement podran sentir en directe les primeres notes de la nova etapa musical de la cantant catalana més internacional.