Rosalía és tendència, si més no, fa dies que només es parla d’ella a les xarxes socials. L’artista catalana sorprenia anunciant el nom del seu nou disc, Lux, que es publicarà el pròxim 7 de novembre. Quan encara queden uns dies per saber com sonarà la gran obra mestra de la motomami que fa tres anys que no publica un àlbum, s’està comentant moltíssim el seu nou look per donar la benvinguda a l’Era Lux.
Rosalía va decidir anunciar el seu nou projecte musical a través d’un vídeo en directe a TikTok, ara bé, la gran estrena va veure’s enterbolida per la filtració dels cartells promocionals que havien sortit a les pantalles de Times Square de Nova York. Sigui com sigui, el show havia de continuar i els minuts posteriors van ser ben bé una gimcana. L’artista maquillant-se i vestint-se per a l’ocasió, un vídeo en directe a Instagram on se la veia conduint i fumant pels carrers de Madrid i la multitud de fans col·lapsant la plaça de Callao abans de destapar el compte enrere i omplir el centre de la ciutat amb la portada de l’àlbum i la data d’estrena. Ara bé, un dels aspectes que més joc i comentaris s’han endut han estat els seus nous cabells, molt lligats a l’etapa espiritual que envolta el pròxim disc.
Rosalía, protagonista d’un esdeveniment esportiu amb Penélope Cruz
La catalana més internacional ha apostat per expressar a través del seu estilisme part del que destil·la la seva nova música. Quan queden poques hores per sentir primera cançó de l’àlbum, Berghain, l’intèrpret d’El Mal Querer ha estat protagonista en un esdeveniment esportiu. Les càmeres l’han captat durant el partit de Lliga entre el Reial Madrid i el Barça, on se l’ha vist xerrant al costat de Penélope Cruz acompanyada per la seva germana Pilar i el seu respectiu xicot, Diego Ibáñez, vocalista del grup Carolina Durante.
🚨Rosalía junto a Penélope Cruz disfrutando del Clásico en el Estadio Santiago Bernabeu pic.twitter.com/TTHTY0NWrf— ٗ (@APALEAPALE) October 26, 2025
En aquesta imatge es pot veure clarament el seu nou look pel que fa als cabells. A la part superior del cap es pot veure una mena d’aurèola o halo creat destenyint els seus cabells. Si més no, va molt alineat amb l’essència del disc, Lux, que vol dir llum en llatí, i la foto que ocupa la portada del disc on Rosalía va vestida de blanc amb una mena de còfia de monja. La setmana anterior confessava en una entrevista a Los40 que la seva nova música beuria de sons més orquestrals i espirituals, per tant, no estranya gens que el seu nou personatge estigui tan lligat.
Què diuen els fans dels nous cabells de Rosalía?
Ara bé, què diuen els fans d’aquesta nova i arriscada aposta capil·lar? És cert que les eleccions de Rosalía sempre tenen alguna justificació o argument, però sembla que no ha acabat de convèncer a tothom perquè hi ha opinions diverses. “Rosalía s’ha decolorat els cabells de manera en què sembla que té una aurèola al cap estic enamorada“, “Rosalía amb una aurèola descolorida als cabells, ella ho és tot mare meva”, “Reina conceptual”, escriuen alguns usuaris a X (abans Twitter).
Rosalia se ha teñido el pelo con un halo rubio pic.twitter.com/4WkivDCf4u— MOTOMAMI TOUR (@rosaliaposting) October 20, 2025
D’altres, però, no ho acaben de veure del tot clar. “La descoloració que porta ara mateix Rosalía als cabells fa pinta de monjo de clausura, em pixo”, “Portava una corona al cap, plovia i se li va oxidar”, “No sé si és pitjor això o el de Lamine Yamal”, escriuen altres usuaris, comparant amb el pentinat que també es va fer el jugador blaugrana posant-se els cabells rossos. Sigui com sigui, cada cop que Rosalía es fa un canvi crea tendència, com destenyir-se els pèls de les celles o recentment les imatges en què es va posar els pèls de les aixelles tenyits de color blanc, generant tota manera de reaccions a les xarxes socials. Ara, però, els fans esperen amb moltes ganes l’arribada de la seva nova era musical, amb canvi de look incorporat.