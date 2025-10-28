Rosalía ho ha tornat a fer. El mes d’octubre ha arrencat la nova era de la catalana després d’anunciar per sorpresa el títol del seu nou disc, Lux, que sortirà a la llum aquest 7 de novembre. Quan queden pocs dies per saber com sonarà aquesta experiència espiritual i orquestral molt relacionada amb la llum i la fe de Rosalía, la cantant ha publicat el primer single del disc. Berghain és el primer tastet que poden fer els fans d’aquesta etapa musical que no té res a veure amb els sons tecno de Motomami, el disc que va publicar l’any 2022 i que fusionava un so molt més tecno i industrial. Ara, Rosalía apropa una experiència propera a la fe, però també al deliri, la imaginació i els contes de fades enterbolits amb una lletra lírica cantada en alemany, anglès i castellà.
Tres llengües i una lletra entre amor, tendresa, fúria i fe
Ha estat aquest dilluns 27 d’octubre a la tarda quan els primers compassos de Berghain han començat a sonar. Sense grans anuncis, el primer dia de la setmana, Rosalía posava a l’abast dels fans assedegats d’aquesta nova era una cançó inclassificable que demostra que Rosalía no té límits, o si més no, que ella mateixa se’ls crea. La cançó es titula Berghain forma part del segon moviment de Lux -el disc està dividit en quatre-, i conté els temes La Perla, Mundo Nuevo i De Madrugá. Berghain és el nom d’un club emblemàtic de Berlín i Rosalía fusiona en la seva lletra tres idiomes. Un so líric, d’òpera, en què està acompanyada allà on va d’una orquestra que posa el punt d’èpica.
La lletra, però, tampoc deixa ningú indiferent. Barrejant la tendresa amb l’agressivitat -“Yo sé muy bien lo que soy, ternura pa’l café, solo soy un terrón de azúcar”– amb la ràbia i fúria carnal -“I’ll fuck you till you love me”-, d’una cançó que ben bé podria sonar en un concert d’òpera o en l’escena final d’una pel·lícula èpica on el personatge principal busca venjança.
L’anàlisi del videoclip de ‘Berghain’
La cançó és una col·laboració amb Björk i el DJ Yves Tumor, però un dels aspectes que més han cridat l’atenció és el videoclip. Berghain es podria dividir en dues escenes o escenaris. La primera part es pot veure Rosalía dins un pis, planxant la roba i arreglant l’habitació envoltada d’una orquestra que incorpora el punt més realista del videoclip. Allà on ella va, l’orquestra l’acompanya, ja sigui un autobús, passejant pel carrer o dins una joieria.
Un dels elements que han obert teories és el collaret amb un cor vermell a l’interior que en diverses escenes té cert protagonisme, com quan porta la peça a un joier o un fotograma en què es veu un cor anatòmic envoltat per espines i una creu a la part superior.
Una Blancaneu peculiar i tètrica
La segona part del videoclip ben bé podria ser un somni d’una Blancaneu especial. El conte converteix Rosalía en la protagonista de La Blancaneu i els set nans. Amb un llacet al cap de color vermell, diversos animals s’acosten a parlar amb ella. Un ocell interpreta la part de la veu de Björk, una de les artistes que col·laboren en la cançó.
L’escena cada cop es va enfosquint més, Rosalía acaba estant acompanyada per una bona colla d’animals: guineus, un os rentador, un cérvol que plora llàgrimes negres, ocells i llops.
El final del videoclip sembla el clímax d’un somni. Rosalía al llit, fent voltes entre els llençols i de sobte, es converteix en un colom que surt volant de l’habitació. Rosalía ha tornat per la porta gran i les reaccions a les xarxes no s’han fet esperar. Què diuen els usuaris a les xarxes socials? Hi ha opinions diverses, entre aquells que alaben la seva proposta i d’altres que no estan del tot convençuts.
Rosalia es la artista hispanohablante del siglo, muy muy lejos de la segunda. Hace cosas que solo a ella se le ocurrirían y lo hace con tanto amor a la música que le queda perfecto. pic.twitter.com/O7cs7JD5cg— anto. (@antovvrz) October 27, 2025
Rosalia es la artista hispanohablante del siglo, muy muy lejos de la segunda. Hace cosas que solo a ella se le ocurrirían y lo hace con tanto amor a la música que le queda perfecto. pic.twitter.com/O7cs7JD5cg— anto. (@antovvrz) October 27, 2025
Sigui com sigui, és evident que Rosalía ha tornat amb un concepte nou, diferent i segurament incomprensible, però que només amb la primera cançó que ha sortit a la llum ha deixat els fans esperant amb candeletes la llarga llista de temes que componen el seu àlbum Lux.