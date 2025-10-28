Rosalía lo ha vuelto a hacer. El mes de octubre ha comenzado la nueva era de la catalana después de anunciar por sorpresa el título de su nuevo disco, Lux, que saldrá a la luz este 7 de noviembre. Cuando quedan pocos días para saber cómo sonará esta experiencia espiritual y orquestal muy relacionada con la luz y la fe de Rosalía, la cantante ha publicado el primer single del disco. Berghain es el primer adelanto que pueden disfrutar los fans de esta etapa musical que no tiene nada que ver con los sonidos tecno de Motomami, el disco que publicó en 2022 y que fusionaba un sonido mucho más tecno e industrial. Ahora, Rosalía acerca una experiencia cercana a la fe, pero también al delirio, la imaginación y los cuentos de hadas enturbiados con una letra lírica cantada en alemán, inglés y español.

Tres lenguas y una letra entre amor, ternura, furia y fe

Ha sido este lunes 27 de octubre por la tarde cuando los primeros compases de Berghain han comenzado a sonar. Sin grandes anuncios, el primer día de la semana, Rosalía ponía al alcance de los fans sedientos de esta nueva era una canción inclasificable que demuestra que Rosalía no tiene límites, o al menos, que ella misma se los crea. La canción se titula Berghain forma parte del segundo movimiento de Lux -el disco está dividido en cuatro-, y contiene los temas La Perla, Mundo Nuevo y De Madrugá. Berghain es el nombre de un club emblemático de Berlín y Rosalía fusiona en su letra tres idiomas. Un sonido lírico, de ópera, en el que está acompañada allá donde va de una orquesta que pone el punto de épica.

La letra, sin embargo, tampoco deja a nadie indiferente. Mezclando la ternura con la agresividad -«Yo sé muy bien lo que soy, ternura pa’l café, solo soy un terrón de azúcar»– con la rabia y furia carnal -«I’ll fuck you till you love me»-, de una canción que bien podría sonar en un concierto de ópera o en la escena final de una película épica donde el personaje principal busca venganza.

El análisis del videoclip de ‘Berghain’

La canción es una colaboración con Björk y el DJ Yves Tumor, pero uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el videoclip. Berghain se podría dividir en dos escenas o escenarios. La primera parte se puede ver Rosalía dentro de un apartamento, planchando la ropa y arreglando la habitación rodeada de una orquesta que incorpora el punto más realista del videoclip. Allá donde ella va, la orquesta la acompaña, ya sea en un autobús, paseando por la calle o dentro de una joyería.

Imágenes del videoclip del nuevo tema de Rosalía | YouTube

Fotograma del videoclip de ‘Berghain’, la canción de Rosalía | YouTube.

Uno de los elementos que han abierto teorías es el collar con un corazón rojo en el interior que en varias escenas tiene cierto protagonismo, como cuando lleva la pieza a un joyero o un fotograma en el que se ve un corazón anatómico rodeado de espinas y una cruz en la parte superior.

Un corazón con una cruz y una corona de espinas del videoclip de Rosalía | YouTube

Una Blancanieves peculiar y tétrica

La segunda parte del videoclip bien podría ser un sueño de una Blancanieves especial. El cuento convierte a Rosalía en la protagonista de La Blancanieves y los siete enanitos. Con un lazo rojo en la cabeza, varios animales se acercan a hablar con ella. Un pájaro interpreta la parte de la voz de Björk, una de las artistas que colaboran en la canción.

Rosalía se convierte en Blancanieves en el videoclip | YouTube

La escena cada vez se va oscureciendo más, Rosalía acaba estando acompañada por una buena cantidad de animales: zorros, un mapache, un ciervo que llora lágrimas negras, pájaros y lobos.

Rosalía, rodeada de animales en el videoclip de ‘Berghain’ | YouTube

El final del videoclip parece el clímax de un sueño. Rosalía en la cama, dando vueltas entre las sábanas y de repente, se convierte en una paloma que sale volando de la habitación. Rosalía ha vuelto por la puerta grande y las reacciones en las redes no se han hecho esperar. ¿Qué dicen los usuarios en las redes sociales? Hay opiniones diversas, entre aquellos que alaban su propuesta y otros que no están del todo convencidos.

Rosalia es la artista hispanohablante del siglo, muy muy lejos de la segunda. Hace cosas que solo a ella se le ocurrirían y lo hace con tanto amor a la música que le queda perfecto. pic.twitter.com/O7cs7JD5cg — anto. (@antovvrz) October 27, 2025

Sea como sea, es evidente que Rosalía ha regresado con un concepto nuevo, diferente y seguramente incomprensible, pero que solo con la primera canción que ha salido a la luz ha dejado a los fans esperando con ansias la larga lista de temas que componen su álbum Lux.