La bogeria per Rosalía ha començat i no s’atura. Segons ha publicat EFE, el quart disc de l’artista, Lux, que havia de sortir a la llum aquest divendres 7 de novembre, s’ha filtrat completament a través d’Internet. Tot i que fa dies que se’n parla del que serà un dels esdeveniments musicals més potents de la temporada, la filtració arriba poc després que es publiqués el segon tema de l’àlbum, Reliquia, i pocs minuts després desapareixia de les plataformes.
El nou àlbum de Rosalía, filtrat poques hores abans de l’estrena oficial
Fa unes setmanes Rosalía convertia la plaça de Callao de Madrid en una zona col·lapsada de fans que volien saber què amagaven les pantalles del centre de la ciutat. Poques hores abans l’artista havia revelat el nom i la data en què sortiria a al llum el seu nou disc. Poc després agafaria un cotxe per dirigir-se a la zona on més de 500 fans l’esperaven per compartir aquesta notícia. La bogeria per la publicació del nou disc, que arriba tres anys després del llançament de Motomami, es va veure embrutada per una primera filtració, en aquesta ocasió, perquè a les xarxes socials van començar a circular imatges dels cartells promocionals situats a Times Square, a Nova York.
El gran anunci de la Motomami es veia esquitxat per aquesta primera filtració. Si fa unes hores els fans que havien pogut sentir per uns minuts el segon tema de l’àlbum, Reliquia, després de la publicació de Berghain, ara hauria sortit a la llum el disc complet a través de canals de xarxes socials. Un disc que conté 18 temes, tal com es pot veure a les plataformes i que l’artista va confessar que cantaria en 13 idiomes com francès, italià, alemany, anglès, ucraïnès o japonès, entre d’altres.
La cançó en català del nou album de Rosalía
Una de les llengües que faria servir la cantant era el català. Després del hit que va ser Milionària, arriba el moment de sentir-la en català. Un dels temes que s’ha filtrat és Divinize, la cançó que canta l’artista en català i en anglès. Segons el que ha començat a circular a través de les xarxes, diuen que és “una de les millors de l’àlbum”. Però que diu la lletra? “Fruita roja i rodona, qui l’endevina? Òbviament, és la poma, que està prohibida. I si només la mires, et salvaries. Però sense mossegar. Està més viva que mai, més viva que mai”, comença la cançó, que torna a parlar d’un esdeveniment molt vinculat amb la fe que marca bona part del nou disc. Sigui com sigui, queden poques hores perquè el nou àlbum de l’artista catalana més internacional surti a la llum, aquest cop, de manera oficial.