Rosalía ha sorprendido a todos al conceder una entrevista en español a Radio Noia, el pódcast de Radio Primavera Sound. Aún no hay fecha para su cuarto disco, pero ya ha adelantado que está prácticamente listo: «Esta es la primera vez que he hecho un disco sin miedo al fracaso, me he pasado dos años encerrada y centrada en este proyecto«. «Y estoy muy contenta, para mí es un privilegio poder hacer una entrevista en español porque es un gusto poder hacerlo en tu primer idioma«, ha añadido.
En una conversación sumamente informal de una hora de duración y estiradas en la cama como dos amigas, ha dejado caer titulares muy impactantes. ¿Por ejemplo? Que considera que hacer música es su «misión»: «Estoy al servicio de la misión de crear canciones. Es importante tener espacio dentro de ti porque así eres un mejor receptáculo. A veces tengo un deseo que sé que este mundo no podrá satisfacer porque no podrá llenar este vacío. Quizás este espacio solo lo puede llenar Dios, pero debes tener la predisposición necesaria«. Una Rosalía más religiosa que nunca que ha llegado a decir que «admira» mucho a las monjas porque las encuentra «ciudadanas celestiales«.
¿En qué zonas de Barcelona ha vivido Rosalía?
En otro momento de la entrevista, la cantante de Sant Esteve Sesrovires ha respondido una de las dudas que tienen sus fans desde hace tiempo: dónde vive. Dice que recuerda con mucha ilusión el día que vivió en Sant Andreu, cuando compartía piso con dos chicos: «No lo volvería a hacer, por eso».
Después se trasladó a Bogatell, una de las zonas que más le ha gustado: «Me encantó vivir allí, me gustaba mucho poder ir a correr por la playa«. Ahora vive fuera, pero tiene un ritual que repite siempre que viaja a la capital catalana: «Siempre hago el recorrido en moto desde la carretera de les Aigües hasta el Raval, es un barrio que me enamora y tengo muchas ganas de tocar allí«.
Rosalía ha respondido todas las preguntas encantada excepto una, cuando la presentadora se ha interesado por su vida amorosa. ¿Quién es su crush, el famoso o la persona por quien siente un enamoramiento platónico? No ha querido decirlo y, de hecho, se ha mostrado indignada porque considera que es una tontería sentir un amor no correspondido como este: «No tenemos espacio para crushes. Esta fantasía debe terminar porque no lleva a ningún lugar«.