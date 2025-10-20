Rosalía es uno de los nombres del momento. La artista catalana lleva años sin publicar música nueva, más allá de algunas colaboraciones. Su último disco, Motomami, salió a la luz en el año 2022 y desde entonces los fans esperan con ansias su nueva música. Después de meses de actividad en las redes sociales, publicaciones que hacían pensar que faltaba poco para la publicación de un nuevo disco y ver las primeras imágenes de su papel en la serie Euphoria, parece que comienza la cuenta atrás.

En los últimos días Rosalía ha hecho una serie de cambios en sus redes sociales que hacen pensar que el álbum está más cerca de lo que los fans piensan. La cantautora utiliza su perfil de Instagram como un espacio directo de contacto con los seguidores, de modo que cada cosa que publica se analiza con lupa. Ahora, un fragmento de un vídeo ha desatado a los fans a la espera de un vídeo en directo que compartirá en TikTok este lunes 20 de octubre.

Las pistas del nuevo álbum de Rosalía: ¿cómo suena el avance?

En el vídeo que ha compartido en Instagram, se puede ver un primer plano de la cara de Rosalía, con los ojos brillantes y visiblemente emocionada, besando el rosario que lleva en la mano. De fondo se escucha la melodía de unos instrumentos de cuerda que recuerdan a sonidos más bien épicos.

ROSALÍA ha compartido un adelanto musical de su próximo proyecto en Instagram. pic.twitter.com/WITn8KGCB7 — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) October 19, 2025

De repente, gira la cámara y se puede ver una orquesta tocando varios violines, violas y violonchelos en lo que podría ser el avance definitivo del nuevo disco, con sonidos más sinfónicos y orquestales.

Rosalía publica un fragment de la seva nova música | Instagram

Como era de esperar, las reacciones de los seguidores no han tardado y han llenado la publicación de expectativas para conocer más información de la nueva música de Rosalía. Perfiles como su hermana Pili, Vicky Martin Berrocal o Nia Correia han dejado sus mensajes.

Fecha y lugar concretos para revelar el misterio

Además, Rosalía ya ha decretado el día y la hora en que todo podría salir a la luz. Jugar con las expectativas y generar revuelo es una muy buena estrategia y después de tantos años sin saber nada de un nuevo álbum, hay muchas ganas de conocer qué ha preparado la artista. A través de las historias temporales de Instagram, ha confirmado que este lunes 20 de octubre a las 20:45 a través de TikTok hará un LIVE, un vídeo en directo. Allí podrá interactuar con los usuarios y quizás es el momento de descubrir el álbum que ha preparado.

Rosalía anuncia un vídeo en directe a través de TikTok | Instagram

Los emojis que ha utilizado también son bastante sugerentes, unas velas y un reloj de arena como si fuera una cuenta atrás. Sea como sea, se nota que la nueva música estará bastante vinculada con su fe, pero habrá que esperar un poco para saber qué ha preparado la motomami.