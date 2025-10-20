Rosalía és un dels noms del moment. L’artista catalana fa anys que no publica música nova, més enllà d’algunes col·laboracions. El seu darrer disc, Motomami, va sortir a la llum l’any 2022 i des de llavors els fans esperen amb candeletes la seva nova música. Després de mesos d’activitat a les xarxes socials, publicacions que feien pensar que faltava poc per a la publicació d’un nou disc i veure les primeres imatges del seu paper a la sèrie Euphoria, sembla que comença el compte enrere.
Els darrers dies Rosalía ha fet un seguit de canvis a les seves xarxes socials que fan pensar que l’àlbum està més a prop del que els fans es pensen. La cantautora fa servir el seu perfil d’Instagram com a espai directe de contacte amb els seguidors, de manera que cada cosa que publica s’analitza amb lupa. Ara, un fragment d’un vídeo ha desfermat els fans a l’espera d’un vídeo en directe que compartirà a TikTok aquest dilluns 20 d’octubre.
Les pistes del nou àlbum de Rosalía: com sona l’avançament?
En el vídeo que ha compartit a Instagram, es pot veure un primer pla de la cara de Rosalía, amb els ulls brillants i visiblement emocionada, fent un petó al rosari que porta a la mà. De fons se sent la melodia d’uns instruments de corda que recorden a sons més aviat èpics.
ROSALÍA ha compartido un adelanto musical de su próximo proyecto en Instagram. pic.twitter.com/WITn8KGCB7— ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) October 19, 2025
De sobte, gira la càmera i es pot veure una orquestra tocant diversos violins, violes i violoncels en el que podria ser l’avançament definitiu del nou disc, amb sons més simfònics i orquestrals.
Com era d’esperar, les reaccions dels seguidors no han trigat i han omplert la publicació d’expectatives per conèixer més informació de la nova música de Rosalía. Perfils com la seva germana Pili, Vicky Martin Berrocal o Nia Correia han deixat els seus missatges.
Data i lloc concrets per revelar el misteri
A més a més, Rosalía ja ha decretat el dia i l’hora en què tot podria sortir a la llum. Jugar amb les expectatives i generar rebombori és una molt bona estratègia i després de tants anys sense saber-ne res d’un nou àlbum, hi ha moltes ganes de conèixer què ha preparat l’artista. A través de les històries temporals d’Instagram, ha confirmat que aquest dilluns 20 d’octubre a les 20:45 a través de TikTok farà un LIVE, un vídeo en directe. Allà podrà interactuar amb els usuaris i potser és el moment de descobrir l’àlbum que ha preparat.
Les emoticones que ha fet servir també són prou suggerents, unes espelmes i un rellotge de sorra com si fos un compte enrere. Sigui com sigui, es nota que la nova música estarà força vinculada amb la seva fe, però caldrà esperar una mica per saber què ha preparat la motomami.