Entrevista en català a Rosalía: a quins barris de Barcelona ha viscut?

Rosalía ha sorprès tothom en concedir una entrevista en català a Radio Noia, el pòdcast de Radio Primavera Sound. Encara no hi ha data per al seu quart disc, però ja ha avançat que està pràcticament llest: “Aquesta és la primera vegada que he fet un disc sense por al fracàs, m’he estat dos anys tancada i centrada en aquest projecte“. “I estic molt contenta, per a mi és un privilegi poder fer una entrevista en català perquè és un gust poder fer-ho en el teu primer idioma“, ha afegit.
En una conversa summament informal d’una hora de duració i estirades al llit com dues amigues, ha deixat anar titulars molt impactants. Per exemple? Que considera que fer música és la seva “missió”: “Estic al servei de la missió de crear cançons. És important tenir espai a dins teu perquè així ets un millor receptacle. A vegades tinc un desig que sé que aquest món no podrà satisfer perquè no podrà omplir aquest buit. Potser aquest espai només el pot omplir Déu, però has de tenir la predisposició necessària“. Una Rosalía més religiosa que mai que ha arribat a dir que “admira” molt les monges perquè les troba “ciutadanes celestials“.
A quines zones de Barcelona ha viscut Rosalía?
En un altre moment de l’entrevista, la cantant de Sant Esteve Sesrovires ha respost un dels dubtes que tenen els seus fans des de fa temps: on viu. Diu que recorda amb molta il·lusió el dia que va viure a Sant Andreu, quan compartia pis amb dos nois: “No ho tornaria a fer, per això”.
Després va traslladar-se a Bogatell, una de les zones que més li ha agradat: “Em va encantar viure allà, m’agradava molt poder anar a córrer per la platja“. Ara viu fora, però té un ritual que repeteix sempre que viatja a la capital catalana: “Sempre faig el recorregut en moto des de la carretera de les Aigües fins al Raval, és un barri que m’enamora i tinc moltes ganes de tocar allà“.
Rosalía ha respost totes les preguntes encantada excepte una, quan la presentadora s’ha interessat per la seva vida amorosa. Qui és el seu crush, el famós o la persona per qui sent un enamorament platònic? No ha volgut dir-ho i, de fet, s’ha mostrat indignada perquè considera que és una ximpleria sentir un amor no correspost com aquest: “No tenim espai per a crushes. Aquesta fantasia ha d’acabar perquè no porta a cap lloc“.