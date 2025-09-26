Rosalía està de celebració aquesta setmana. L’artista catalana ha sumat una nova volta al voltant del sol aquest 25 de setembre. Per compartir el seu 33è aniversari, la motomami s’han sincerat amb els seus seguidors a través d’una carta oberta molt íntima i personal. Fa anys que la veiem compartir les grans festes d’aniversari on en luxe i el desfase no falten mai, però sembla que enguany ha decidit rebaixar aquesta intensitat i obrir-se en canal a través d’un escrit molt tendre i ple de reflexions.
La carta oberta de Rosalía: què ha dit per celebrar el seu aniversari?
Rosalía es troba en una era de producció màxima, preparant tots els detalls per al seu pròxim àlbum. Aquest ritme frenètic també ha estat present en un dia tan assenyalat com és el seu aniversari, i per això ha sorprès tant amb les seves paraules i confidències. A través del seu perfil d’Instagram, ha publicat una fotografia d’ella de petita bufant les espelmes amb un enllaç cap a una pàgina on ha compartit el text.
Sota el títol “Cumpleaños feliz”, Rosalía ha elaborat un text ple de referències familiars, però amb un rerefons cru com és fer-se gran alhora que la teva vida no s’atura i mai tens la sensació d’estar a casa teva. “És un dia en què brinden per tu o t’entonen un cant dodecafònic popularitzat com ‘l’aniversari feliç’ afegint per sempre la pressió del feliç perquè no només és aniversari, és aniversari-feliç“. Confessa que té una relació estranya amb la seva edat, com si potser hagués dedicat tot el seu amor a les lletres sense estar tan atenta als números. Enguany la cantant catalana en fa 33. “El número 3, número diví. El 33, la Santíssima Trinitat dues vegades. Crist va morir als 33. La columna vertebral es compon de 33 vèrtebres en néixer, l’alfabet rus conté 33 lletres, el 33 de la taula periòdica és l’arsènic i en numerologia el 33 és considerat un número diví. El codi de França és +33, on espero poder viure en algun moment de la meva vida“, escriu.
Un record per a les seves dues àvies
Rosalía rep el seu nom gràcies a la seva àvia Rosalía, de qui ha parlat en aquest text tan personal. “Els meus dos pastissos preferits de sempre són la Sacher de gerds i el gateau breton. La meva àvia Rosalía, a qui li dec el meu nom, acostumava a anar cada any de viatge a un poble de França anomenat Caussade”. De la seva àvia Lucrecia recorda com el dia del seu aniversari, la dona li posava diners a la butxaca. Tot i que admet que de petita no li agradava el seu nom, ara “no ho canviaria per res del món”.
Un aniversari diferent
Enguany el seu aniversari l’ha enxampat a Los Angeles treballant. “No sé què passa que no em ve de gust celebrar-ho en gran ni com ho he fet abans. M’estarà envaint la mítica i aterridora idea d’organitzar alguna cosa i que no vingui ningú?”, exposa. És cert que els darrers deu anys els ha passat en moviment, fora de casa i amb persones molt diferents el dia del seu aniversari. “Quan la teva vida és nòmada no tens casa? Casa teva ets tu mateix? Casa teva és la teva habitació d’hotel? Em pregunto quina classe d’ésser humà està dissenyat per construir i destruir casa seva cada dia”, es qüestiona Rosalía. Amb els anys s’ha adonat que les petites coses que li agrada celebrar no tenen res a veure amb grans festes. Petits plaers com que la seva germana Pili rigui d’alguna broma, que el seu nebot es faci gran i encara vulgui jugar amb ella o tenir menys de cinc addiccions, entre moltes altres.
“Finalment dir que evidentment bufaré unes espelmes. Perquè semblés que una vegada a l’any, tan sols durant els segons màgics abans de bufar, s’obre un portal on pots demanar el que sigui que se’t concedirà – i aquí és quan cal aprofitar-lo i pensar de pressa i bufar fort i dir poc i somriure molt”, finalitza el text. Una publicació que poques hores després de sortir a la llum acumula més de 3.000 likes, 774 comentaris i 746 republicacions. Una manera de compartir les reflexions d’un dia especial i poder conèixer la part més íntima i personal de l’artista catalana més internacional.