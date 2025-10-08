L’historial amorós de Rosalía està ple de personatges famosos. L’estrella catalana més internacional ha generat molts titulars arran dels seus embolics amorosos i parelles molt conegudes com Rauw Alejandro, C Tangana, l’actriu Hunter Schafer i actualment l’actor Emilio Sakraya. Abans, però, va tenir un breu romanç amb Jeremy Allen White, protagonista de la sèrie The Bear que ha passat aquesta setmana per Madrid per promocionar el seu nou projecte. Allen serà l’actor que donarà vida al biopic de Bruce Springsteen, Springsteen: Deliver Me From Nowhere. En aquesta catifa vermella ha parlat davant els micròfons de LOS40 i ha revelat la seva admiració per la música espanyola amb una picada d’ullet per a la seva exparella.
Jeremy Allen White on his favorite Spanish singer:— ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) October 7, 2025
“ROSALÍA, the only one that comes to mind. ROSA, ROSALÍA, I like her a lot, she’s wonderful”. pic.twitter.com/NFlfi2VEL8
Qui és l’artista espanyola preferida de Jeremy Allen White?
El periodista ha parlat amb l’actor per saber una mica més dels seus gustos musicals i ha revelat la seva admiració per la música del país. “Artistes com Rosa, el flamenc…“, comença explicant, abans de puntualitzar que es referia a la catalana. “Rosa, Rosalía m’agrada molt i ella és meravellosa. No em ve ningú més a la ment en aquest moment”, ha admès l’intèrpret. Aquesta menció ha afegit una informació curiosa. Serà que White anomenava Rosa a la motomami quan estaven junts?
Rosalía i Jeremy Allen White van compartir una relació breu i discreta entre 2023 i 2024, però això no va evitar que la unió generés moltíssima atenció i expectació mediàtica per part dels fans. Cadascú venia d’un moment personal diferent, d’una banda, l’actor s’acabava de divorciar de l’actriu Addison Timlin i Rosalía havia acabat amb el compromís amb Rauw Alejandro. Això sí, cal destacar que aquestes paraules tan maques signifiquen que entre ells ha quedat una bonica relació tot i que ja no estiguin junts.
Com ha estat fer el paper de Bruce Springsteen?
Aprofitant que estava per Madrid, El Hormiguero ha portat l’actor aquest dimarts 7 d’octubre com ha convidat per promocionar el biopic. Aquí ha explicat com va ser conèixer l’estrella i la primera vegada que es van trobar cara a cara. “La primera vegada que ens vam veure va ser a Londres abans d’un concert”, ha compartit de la seva trobada amb el Boss. “Em va pujar a l’escenari durant la prova de so, van ser 15 minuts amb l’estadi buit“.
Després va poder seguir el concert des d’un espai en què quedava a prop de l’artista. “Vaig ser incapaç de dormir aquesta nit per la pujada d’adrenalina“, ha confessat al programa d’Antena 3. Ara bé, la seva fama arriba després d’un paper en una sèrie molt aclamada, The Bear, en què feia el paper d’un xef molt famós que volia aconseguir que el seu restaurant guanyés molt més prestigi. Dos papers molt diferents i amb el repte de posar-se sota la pell d’un dels artistes internacionals més coneguts de la història.