Rosalía es una de las figuras públicas más internacionales. La joven artista catalana se ha consolidado como uno de los grandes nombres de la música actual y cada movimiento o aparición pública genera comentarios y reacciones en las redes sociales. La última aventura de la Motomami que ha llamado mucho la atención ha sido su aparición en un desfile previo de la Semana de la Moda de París con los vellos de las axilas teñidos de blanco. Más allá de eso, su visita a la capital francesa ha vuelto a generar mucho revuelo en las redes por su visita a una cafetería de la ciudad. ¿Qué tipo de café toma la catalana?

La visita viral de Rosalía: ¿qué café toma la ‘motomami’?

Muchas veces la alimentación y las dietas superexigentes de los famosos llenan las revistas del corazón y los programas de crónica social. No sería la primera vez que se comentan los regímenes o las decisiones alimentarias de las figuras públicas que a menudo son bastante extraños y preocupan a sus seguidores. En este caso, la visita de Rosalía a una cafetería se ha hecho viral en las redes. Un barista que trabaja en un local de París se ha encontrado con la sorpresa de que una de las clientas que recibieron era nada menos que la artista.

@pontescoffee It was amazing serving @La Rosalia at the coffee shop! She was as warm and kind, a truly beautiful soul. Moments like these remind me why I love being a barista: coffee isn’t just a drink, it’s a connection. It brings people together from all walks of life, and today, it brought her light into our little space. Grateful for the magic that happens one cup at a time. ☕ #rosalia #coffemoment #pariscoffeeshop ♬ sonido original – Barista | Specialty Coffee

El perfil de TikTok llamado Pontes Coffee ha publicado el vídeo de la visita de Rosalía. Los trabajadores, que hablaron con ella en español, mostraron cómo la artista entraba al local y les pedía un café. ¿Qué elección hizo? No sabemos si es su elección del día o lo que toma habitualmente, pero en este caso pidió un café con leche de avena. La idea era tomarlo en el local, pero Rosalía pidió si le podían poner la bebida en un vaso para llevar en caso de que no lo terminara a tiempo.

Su calificación del café en París

Cuando tenía su pedido preparado, el barista se lo entregó a Rosalía, quien elogió el dibujo que había creado con la espuma de la leche del café. ¿Pero qué calificación le dio? Después de probarlo admitió en catalán que «estaba muy bueno».

La visita viral de Rosalía tomando un café en París | TikTok

«Fue increíble servir a Rosalía en la cafetería. Era tan cálida y amable, una alma verdaderamente bella. Momentos como estos me recuerdan por qué me encanta ser barista: el café no es solo una bebida, es una conexión. Une a personas de todos los ámbitos de la vida y, hoy, ha traído su luz a nuestro pequeño espacio», escribió el creador del vídeo en TikTok. Sea como sea, ahora los fans de la catalana saben qué tipo de café toma la estrella de la música.