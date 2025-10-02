Rosalía ha acumulado una gran fortuna en los últimos años, sobre todo desde que comenzó a ganar proyección internacional. Para destinar parte del dinero que acumula, se acaba de saber que ha creado una fundación a su nombre. Vanitatis ha tenido acceso a la documentación de esta sociedad, que ha sido inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia. El patronato está a nombre de su madre, Pilar, algo que no sorprende porque ya lo ha hecho así en algunas de sus empresas. El titular inesperado, sin embargo, tiene que ver con el domicilio social que ha elegido: L’Hospitalet de Llobregat, una calle cercana a la zona industrial del municipio.

Muchos podrían pensar que Rosalía tendría la sede de su sociedad en algún piso lujoso de la zona alta de Barcelona, en Miami o Los Ángeles. Pero no, continúa ligada a la zona del Baix Llobregat que también eligió para situar su estudio de grabación. La Fundación se ha creado con una dotación de 30.000 € y tendría previsto ir ampliando este capital con diferentes donaciones.

¿Y cuál es el objetivo fundacional detrás de La Fundación Rosalía? Según el medio de comunicación, Rosalía asegura que aprovechará este dinero «para apoyar a niños y jóvenes que quieran dedicarse al mundo de la música«. Ahora bien, también tiene previsto «promover la igualdad de género y diversidad«, «ayudar a colectivos vulnerables«, «trabajar en proyectos de sostenibilidad ambiental» y «desarrollar actividades en instituciones penitenciarias«. Un poco de todo, vaya. Mucho dinero necesitarán si realmente quiere ayudar mínimamente en todos estos campos.

Rosalía invierte casi todo su dinero en L’Hospitalet de Llobregat | Europa Press

Rosalía explota su vena filantrópica con la creación de una fundación

Para la dirección de esta fundación ha elegido a tres mujeres muy cercanas a ella, pero su nombre no aparece en ningún cargo. Esto es habitual en estos casos, según dicen, ya que los famosos se quedan con el papel de impulsores y benefactores que buscan donaciones que puedan ampliar el capital inicial.

Después de triunfar en el mundo de la música, ahora quiere ir más allá y aprovechar su fama y fortuna para hacer algo bueno por la sociedad. De esta manera, la catalana sigue el ejemplo de otros artistas que participan en diferentes iniciativas filantrópicas.