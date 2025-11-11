La Revuelta ha logrado hacerse con la entrevista del momento. Rosalía ha pasado este lunes 10 de noviembre por el programa presentado por David Broncano justo después de publicar su cuarto álbum de estudio. Lux es el título que recoge el primer álbum de la catalana después de tres años desde el último lanzamiento. La era Motomami ya forma parte del pasado y la de Sant Esteve Sesrovires ha decidido hacer la primera promoción televisiva en RTVE.

No te lo puedes perder Javier Calvo y Javier Ambrossi, los Javis, se separan tras 13 años juntos

La Revuelta se ha hecho con el nombre que ocupa buena parte de la actualidad, superando en audiencias a su máximo rival, El Hormiguero, que logró 2.046.000 telespectadores y un 15,3% de share, por debajo de los 2.706.000 telespectadores y un 20,4% de cuota de pantalla que registraron en La 1 con la visita de Rosalía. En Cataluña, sin embargo, el líder absoluto fue Crims con un 20,4% de cuota de pantalla y 388.000 espectadores de media. Ahora bien, una de las respuestas de Rosalía ha acaparado todas las miradas: ¿por qué se encuentra en una época de celibato?

Así ha sido la entrevista de Rosalía en ‘La Revuelta’ | RTVE

Rosalía responde las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’

La última sección de las entrevistas de David Broncano en La Revuelta incluye las preguntas clásicas, dos cuestiones que se hacen a todos los invitados para extraer los detalles más personales. Por un lado, el dinero o el patrimonio que tienen en el banco y por otro, el número de relaciones sexuales en los últimos treinta días. Rosalía no se ha mordido la lengua para hablar de su vida íntima. Aunque respecto al patrimonio no ha dado ningún dato específico, solo que invierte mucho en música, ha declarado que prefería responder a la segunda pregunta. ¿La respuesta a las relaciones sexuales en los últimos treinta días? Un total de cero.

«Yo creo que va por épocas, pero en mi caso, ahora llevo una época de celibato. Es que cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés, mi líbido baja. El hecho de trabajar a niveles muy altos de exigencia me provoca eso y lo noto. Estoy por debajo de cero», ha explicado la catalana. La artista, sin embargo, todos estos años ha sido muy protagonista también por sus historias de amor con famosos como Rauw Alejandro, Hunter Schafer, Jeremy Allen White y recientemente Emilio Sakraya.

Un sueño erótico

Aprovechando que estaban hablando de su vida íntima, Rosalía no se ha cortado un pelo al comentar su último sueño. «Me desperté… viniéndome. Muy consciente, muy lúcida de haber tenido un orgasmo. No sé si eso cuenta», ha explicado entre risas, abriendo la posibilidad de crear una nueva categoría dentro del ranking de las preguntas clásicas del programa. «Nunca había pasado», ha replicado Broncano. De hecho, Rosalía ha explicado que esto no era la primera vez. «Me ha pasado cinco o seis veces, y pensé que tenía que contártelo». Con su confesión, Broncano ha actualizado el contador y explica que este sueño lúcido podría sumar 1,2 puntos a la hora de hacer el recuento total. En definitiva, uno de los grandes momentos que ha dejado la entrevista de la catalana en TVE.