Rosalía es el nombre del momento y continuará llenando las redes a medida que vayan saliendo a la luz más detalles de su nuevo álbum. Desde que anunció que Lux, su primer álbum después de tres años del lanzamiento de Motomami, las redes y los fans esperan ansiosos la llegada de esta nueva era musical de la artista catalana. Una etapa mucho más espiritual, con conceptos como la fe y la luz muy presentes, pero también una cara más oscura y turbia, como se ha visto en el videoclip de Berghain.

Se trata de la primera canción que ve la luz del nuevo disco y pocas horas después de la publicación continúa siendo un tema recurrente en las conversaciones, con análisis en profundidad sobre qué quieren decir todos los detalles que incorpora. Berghain, que es el título del tema y una referencia a un famoso club alternativo de Berlín, abre la puerta a la nueva era de Rosalía. Siguiendo la letra de la canción y en referencia al club, la repetición de los versos en alemán hace pensar que se trata de una especie de oración o ritual de la artista en la que amor, deseo, carnalidad y pasión se mezclan.

Imágenes del videoclip del nuevo tema de Rosalía | Europa Press

Una apuesta lírica, con sonidos muy de ópera y la presencia constante de una orquesta que la acompaña durante todo el recorrido del videoclip. En la escena se puede ver a Rosalía en dos momentos, uno más iluminado y abierto, y otro más turbio en el que se convierte en la Blancanieves rodeada de animales que cantan con ella y un ciervo que llora lágrimas negras. Uno de los rasgos más curiosos de la canción es que la letra está en alemán, español e inglés. ¿Qué dice exactamente la letra de Berghain estrofa por estrofa?

¿Qué dice la letra de ‘Berghain’, la nueva canción de Rosalía?

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su ira es mi ira

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

Die Flamme dringt in mein Gehirn ein

wie ein Blei-Teddybär

ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf

deshalb ist mein Herz so schwer

(La llama penetra en mi cerebro

Como un osito de peluche de plomo

Guardo muchas cosas en mi corazón

Por eso mi corazón pesa tanto)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su ira es mi ira

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

Yo sé muy bien lo que soy

ternura pa’l café

solo soy un terrón de azúcar

Sé que me funde el calor

sé desaparecer

cuando tú vienes es cuando me voy

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su ira es mi ira

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

This is divine intervention

The only way to save us is through divine

intervention

The only way I will be saved is through divine

intervention

(Esto es una intervención divina.

La única manera de salvarnos es a través de una intervención divina

La única forma en que seré salvado es a través de una intervención divina)

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

(Te follaré hasta que me ames

Te follaré hasta que me ames

Te follaré hasta que me ames

Hasta que me ames

Hasta que me ames

Hasta que me ames

Hasta que me ames

Hasta que me ames)

Love me

Till you

Till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Love me

Love me

Love me

Love me

(Ámame

Hasta que tú

Hasta que tú me ames

Te follaré hasta que me ames

Te follaré hasta que me ames

Ámame

Ámame

Ámame

Ámame)

Una letra en la que la fe, el amor, una intervención divina y la ternura de la cantante se fusionan en un tema que ha dado la vuelta al mundo y que ha revolucionado a sus fans a la espera de conocer qué más esconde su nuevo disco.