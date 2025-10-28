Rosalía és el nom del moment i continuarà omplint les xarxes a mesura que vagin sortint a la llum més detalls del seu nou àlbum. Des que va anunciar que Lux, el seu primer després de tres anys del llançament de Motomami, les xarxes i els fans esperen assedegats l’arribada d’aquesta nova era musical de l’artista catalana. Una etapa molt més espiritual, amb els conceptes com la fe i la llum molt presents, però també una cara més fosca i tèrbola, com s’ha vist en el videoclip de Berghain.
Es tracta de la primera cançó que veu la llum del nou disc i poques hores després de la publicació continua sent un tema recurrent de les converses, amb anàlisis en profunditat sobre què volen dir tots els detalls que incorpora. Berghain, que és el títol del tema i una referència cap a un famós club alternatiu de Berlín, obre la porta a la nova era de Rosalía. Seguint la lletra de la cançó i en referència al club, la repetició dels versos en alemany fan pensar que es tracta d’una mena d’oració o ritual de l’artista en què amor, desig, carnalitat i passió es barregen.
Una aposta lírica, amb sons ben bé d’òpera i la presència constant d’una orquestra que l’acompanya durant tot el recorregut del videoclip. A l’escena es pot veure Rosalía en dos moments, un més il·luminat i obert, i un altre més tèrbol en què es converteix ben bé en la Blancaneu envoltada d’animals que canten amb ella i un cérvol que plora llàgrimes negres. Un dels trets més curiosos de la cançó és que la lletra està en alemany, castellà i anglès. Què vol dir exactament la lletra de Berghain estrofa per estrofa?
Què diu la lletra de ‘Berghain’, la nova cançó de Rosalía?
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
(La seva por és la meva por
La seva ira és la meva ira
El seu amor és el meu amor
La seva sang és la meva sang)
Die Flamme dringt in mein Gehirn ein
wie ein Blei-Teddybär
ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf
deshalb ist mein Herz so schwer
(La flama penetra en el meu cervell
Com un osset de peluix de plom
Guardo moltes coses en el meu cor
Per això el meu cor pesa tant)
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
(La seva por és la meva por
La seva ira és la meva ira
El seu amor és el meu amor
La seva sang és la meva sang)
Yo sé muy bien lo que soy
ternura pa’l café
solo soy un terrón de azúcar
Sé que me funde el calor
sé desaparecer
cuando tú vienes es cuando me voy
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
(La seva por és la meva por
La seva ira és la meva ira
El seu amor és el meu amor
La seva sang és la meva sang)
This is divine intervention
The only way to save us is through divine
intervention
The only way I will be saved is through divine
intervention
(Això és una intervenció divina.
L’única manera de salvar-nos és a través d’una intervenció divina
L’única forma en què seré salvat és a través d’una intervenció divina)
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
(Et follaré fins que m’estimis
Et follaré fins que m’estimis
Et follaré fins que m’estimis
Fins que m’estimis
Fins que m’estimis
Fins que m’estimis
Fins que m’estimis
Fins que m’estimis)
Love me
Till you
Till you love me
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
Love me
Love me
Love me
Love me
(Estima’m
Fins que tu
Fins que tu m’estimis
Et follaré fins que m’estimis
Et follaré fins que m’estimis
Estima’m
Estima’m
Estima’m
Estima’m)
Una lletra en què la fe, l’amor, una intervenció divina i la tendresa de la cantant es fusionen en un tema que ha fet la volta al món i que ha revolucionat els seus fans a l’espera de conèixer què més amaga el seu nou disc.