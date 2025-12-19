TV3 emetrà, aquesta nit, la final de la segona temporada de Zenit. El concurs musical que enfronta les diferents generacions escollirà l’artista que agrada als més joves i també als més grans en una gala molt intensa. La cadena ha tret a la llum els detalls de l’escaleta i, per tant, sabem quina serà la mecànica.
Cada finalista cantarà amb els companys de la seva generació
En primer lloc, cadascun dels quatre finalistes interpretarà un tema amb els seus companys de generació. L’Alfred García interpretarà Divinize de Rosalía, la Diana Roig farà seva A sky full of stars de Coldplay, el Cris Juanico se la juga amb Como un burro amarrado en la puerta del baile d’El Último de la fila i, finalment, la Roser ha escollit Camila de The Tyets i Estopa.
Quan hagin cantat tots, el públic votarà i serà eliminat directament qui menys hagi convençut. En aquest moment, els marcadors es reiniciaran per donar-hi més emoció.
Els tres finalistes restants cantaran en solitari
En aquest punt de la nit, els tres finalistes restants hauran de pujar a l’escenari en solitari. I ja se sap quins temes tindrà cadascun en cas d’arribat fins aquí. Si ho fa l’Alfred, tindrà entre mans Don’t stop ‘til you get enough de Michael Jackson. La tria de la Diana Roig és difícil, però si li surt bé pot ajudar-la molt per fer-se un lloc entre els dos finalistes perquè presumirà de bona veu amb Hello d’Adele.
La Roser, per la seva banda, anirà al seu terreny amb un tema ballable que li escau tant com It’s raining men de Gery Halliwell. I si el Cris Juanico arriba fins aquí? Doncs ell ho donarà tot amb el tema Flors de baladre d’UC.
Quan ja hagin actuat els tres finalistes, el públic tornarà a votar. Els dos concursants que obtinguin més vots es convertiran en els flamants finalistes de Zenit i es jugaran el premi en una última actuació.
El guanyador de Zenit es decidirà en un cara a cara
Quan ja sapiguem qui són els dos finalistes d’aquesta edició, el públic haurà d’estar molt atent perquè faran cadascú la seva pròpia versió del mateix tema. En aquest últim cara a cara, i última actuació de l’edició, guanyarà aquell que interpreti millor La gent que estimo d’Oques Grasses. En l’última votació, se sabrà quin és el millor concursant i quina generació acaba convencent més que les rivals. Tot, aquesta nit a TV3.