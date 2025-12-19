TV3 emitirá, esta noche, la final de la segunda temporada de Zenit. El concurso musical que enfrenta a las diferentes generaciones elegirá al artista que gusta a los más jóvenes y también a los mayores en una gala muy intensa. La cadena ha revelado los detalles del guion y, por tanto, sabemos cuál será la mecánica.

Cada finalista cantará con los compañeros de su generación

En primer lugar, cada uno de los cuatro finalistas interpretará un tema con sus compañeros de generación. Alfred García interpretará Divinize de Rosalía, Diana Roig hará suyo A sky full of stars de Coldplay, Cris Juanico se la juega con Como un burro amarrado en la puerta del baile de El Último de la fila y, finalmente, Roser ha escogido Camila de The Tyets y Estopa.

Cuando hayan cantado todos, el público votará y será eliminado directamente quien menos haya convencido. En este momento, los marcadores se reiniciarán para darle más emoción.

Los tres finalistas restantes cantarán en solitario

En este punto de la noche, los tres finalistas restantes deberán subir al escenario en solitario. Y ya se sabe qué temas tendrá cada uno en caso de llegar hasta aquí. Si lo hace Alfred, tendrá en sus manos Don’t stop ‘til you get enough de Michael Jackson. La elección de Diana Roig es difícil, pero si le sale bien puede ayudarla mucho para hacerse un lugar entre los dos finalistas porque presumirá de buena voz con Hello de Adele.

Roser, por su parte, irá a su terreno con un tema bailable que le sienta tan bien como It’s raining men de Gery Halliwell. ¿Y si Cris Juanico llega hasta aquí? Pues él lo dará todo con el tema Flors de baladre de UC.

Cuando ya hayan actuado los tres finalistas, el público volverá a votar. Los dos concursantes que obtengan más votos se convertirán en los flamantes finalistas de Zenit y se jugarán el premio en una última actuación.

¿Qué generación ganará esta segunda edición de Zenit? | 3Cat

El ganador de Zenit se decidirá en un cara a cara

Cuando ya sepamos quiénes son los dos finalistas de esta edición, el público deberá estar muy atento porque harán cada uno su propia versión del mismo tema. En este último cara a cara, y última actuación de la edición, ganará aquel que interprete mejor La gent que estimo de Oques Grasses. En la última votación, se sabrá quién es el mejor concursante y qué generación acaba convenciendo más que las rivales. Todo, esta noche en TV3.