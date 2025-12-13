Zenit ya ha elegido a los cuatro artistas que representarán a su generación en la gran final del programa. La segunda semifinal ha traído una nueva tanda de duelos en la que los concursantes han tenido que interpretar cada uno una versión del mismo tema para intentar conseguir los puntos del público en plató y los cinco puntos extra que se recogen de los votos que puede hacer la audiencia desde casa. La semana anterior, con la primera semifinal, los participantes sorprendieron con propuestas muy chulas, puestas en escena eurovisivas y una clasificación que aún podía cambiar los marcadores para hacerse con una de las cuatro plazas de la final.

¿Y cómo ha sido la audiencia del programa? La semana pasada recuperaron el liderazgo con una cuota de pantalla del 9,4% y 129.000 espectadores de media. Este viernes el programa se mantiene en la misma línea, un 9,3% de cuota de pantalla y 137.000 espectadores de media, pero pierde el liderazgo y cae detrás de La Voz, que lo ha superado con un 11,1% de share.

Así han sido las actuaciones de la noche: ¿quién ha ganado cada duelo?

La mecánica de la segunda semifinal ha sido la misma que la primera: los artistas se enfrentarían en un duelo para defender dos propuestas muy diferentes de una misma canción. ¿El objetivo? Conseguir sorprender a la audiencia y al público y poder acercarse a la máxima puntuación para intentar mover la clasificación. La noche ha comenzado con muy buen nivel teniendo en cuenta que Ramon Mirabet y Carla Frigo tenían un reto potente: adaptar dos versiones de Billie Jean de Michael Jackson. Ramon ha optado por una versión chula, más similar a la original y, eso sí, sin el clásico moonwalk de Michael Jackson aunque él es todo un maestro.

🌡️🔥¿Somos nosotros o hace mucho calor, de repente? @ramonmirabet_ hace su actuación más “hot” del programa cantando “Billie Jean”, de Michael Jackson. ¿Será su lado más seductor lo que lo llevará a ser finalista?#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/omML6JRHlN — 3Cat (@som3cat) December 12, 2025

En el caso de la joven catalana, ha convertido el plató de Zenit en una fiesta rockera espectacular. Visuales con fuego de fondo y ella vestida con un look muy original que recuerda la inspiración del álbum BAD de Michael Jackson, ha gustado mucho. Además, vocalmente se la ha sentido muy segura y potente.

Carla Frigo sorprende con un look muy rockero en ‘Zenit’ | 3Cat

🎤🎸¡Tanto te hace un TikTok como te canta un rock metal! @CarlaFrigo71897 se lo juega todo con una versión metal de “Billie Jean”, de Michael Jackson. ¡Esta seguro que no os la esperabais!#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/uN9yOBptdU — 3Cat (@som3cat) December 12, 2025

¿Cómo se han trasladado esos puntos? Ramon ha conseguido 88 puntos de los votos del público en plató y Carla 87. Con los votos de los telespectadores, Ramon ha sumado 5 puntos más y gana el primer duelo de la noche con un total de 93.

La segunda canción que ha pasado por Zenit ha sido uno de los himnos de Oques Grasses, Sort de tu. Cris Juanico y Roser debían intentar presentar una versión original de este tema tan querido por los fans de la banda, que el próximo 2026 se despedirán de los escenarios. Cris Juanico ha optado por una versión con más ritmo aunque vocalmente ha estado un poco flojo.

💥🥇 ¿Se mantendrá en la cima de los Boomers o se quedará a las puertas de la final? @crisjuanico defiende su podio con una versión swing de “Sort de tu”, de Oques Grasses, que no podrás sacarte de la cabeza.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/s2ZJD1qcZf — 3Cat (@som3cat) December 12, 2025

Roser, en cambio, ha convertido el plató en una playa con toallas, sillas, pelotas inflables y un outfit muy curioso digno de Katy Perry. Su versión recuerda a una canción del verano que podrías escuchar mientras tomas un vermut en el bar y parece que a la audiencia le ha gustado.

La actuación de Roser en ‘Zenit’ ha sido curiosa | 3Cat

🩱☀️Roser viene dispuesta a dejarse la piel por una plaza en la final. La líder de los X se enfrenta al líder de los Boomers con una versión muy veraniega de “Sort de tu”, de Oques Grasses, con un estilo bien festivo.



#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/mFr4k4gjH2 — 3Cat (@som3cat) December 12, 2025

¿Y quién ha ganado el duelo? Cris se ha llevado 86 puntos y Roser 89, pero los votos extra de los telespectadores han dado la victoria a Cris Juanico con un total de 91 puntos.

Diana consigue la nota más alta de la temporada

Después de esta actuación tan festiva, ha sido el turno de Alfred García y Diana Roig. El joven del Prat de Llobregat era el líder en la clasificación de la generación Z y para mantenerse, ha optado por una versión intimista del clásico Smells like teen spirit de Nirvana. Con un piano de fondo y su voz, su propuesta ha estado muy bien, pero no tenía nada que hacer con el show que ha organizado su rival.

🎙️🌪️@alfredgarcia ya dijo que él había venido a ganar, y eso es lo que pretende versionando el hit de Nirvana “Smells like teen spirit”. Su actuación es tan encantadora que cuando termine querrás que vuelva a empezar.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/qV8TWuEh0H — 3Cat (@som3cat) December 12, 2025

Diana ha triunfado con una versión de cabaret, vestida completamente como esa moda de finales de los años 20, coreografía, bailarines y una puesta en escena que ha dejado a la audiencia boquiabierta.

☎️📞 ¿Sí? ¿Diga? @dianargus, te llaman de Broadway! Les hemos dicho que estás muy ocupada convirtiendo “Smells like teen spirit”, de Nirvana en un showstopper de musical, pero que ya pueden empezar a producir “El cabaret de Diana Roig”.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/WCpOUvJriI — 3Cat (@som3cat) December 12, 2025

Diana sorprende con un cabaret en ‘Zenit’ | 3Cat.

«Diana es la mejor con diferencia», «Espectacular», «Fantástica», han escrito en X (antes Twitter). Por tanto, los votos se han inclinado hacia Diana Roig, que ha conseguido 98 puntos contra Alfred, que ha hecho 90. Diana también ha sumado los puntos extra de casa haciendo un total de 103, la nota más alta de la temporada, tal como ha explicado Miki Núñez. ¿La parte más emotiva de la gala? El homenaje de Alfred a Robe Iniesta, líder de la banda Extremoduro que ha muerto esta semana.

Alfred se ha emocionado con el homenaje a Robe Iniesta | Extremoduro

Lucrecia y Sicus Carbonell debían presentar dos versiones de uno de los temas del año: Baile inolvidable de Bad Bunny. La estrella de los Lunnis ha optado por una propuesta bailable de salsa aunque la instrumental era prácticamente igual a la original.

🌺🌼@lucreciaagua es nuestro baile inolvidable o, mejor dicho, nuestra salsa inolvidable. Pero ¿conseguirá ganar a Sicus con su versión salsera de “Baile inolvidable”, de Bad Bunny? ¿Qué opináis?#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/Jz5oDRCJGb — 3Cat (@som3cat) December 12, 2025

Por otro lado, Sicus ha convertido el tema en una versión de rumba catalana muy chula con una pareja de bailarines que han puesto la guinda a la actuación.

🤵✨Los invitados se van, los novios empiezan a recoger, pero la fiesta sigue cuando Sicus saca la guitarra para tocar “Baile inolvidable”, de Bad Bunny. No te pierdas su actuación en el último cara a cara!#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/opGEcJyrfC — 3Cat (@som3cat) December 12, 2025

La pareja de artistas ha conseguido el mismo número de votos, 89, pero los cinco puntos extra de casa han dado la victoria a Sicus con un total de 94 puntos.

Jim y Cesc Sansalvadó han llevado dos versiones muy diferentes de un mismo tema. El mítico California dreamin de The Mamas & The Papas. Él ha optado por una versión de estilo country como si fuera una actuación en el metro, con una voz muy chula.

🚊🎤Próxima parada: @cescsansalvado! Cesc vuelve a sus inicios: ¡el metro! Así que si no tuviste la suerte de encontrártelo por la línea verde, ahora puedes verlo cantando “California Dreamin’”, de The Mamas & The Papas.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/i6UMzGIrDU — 3Cat (@som3cat) December 12, 2025

En el caso de Jim, una vez más ha lucido su voz potente con una versión rockera y un estilismo que ha sido clave para redondear su propuesta y que también ha gustado mucho.

🤘🔥¡La Jim rockera llega finalmente a “Zenit”! Ella no estaba dispuesta a irse sin mostrar su estilo y lo ha hecho versionando “California Dreamin’”, de The Mamas & The Papas.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/pFVcsbQtLH — 3Cat (@som3cat) December 12, 2025

El estilismo de Jim en ‘Zenit’ ha sido muy acertado | 3Cat

El duelo lo ha ganado Cesc con un total de 97 puntos por delante de los 94 que ha conseguido Jim.

La última batalla de la noche la han protagonizado Txell Sust y Agustín Ramírez. Su tema era un clásico que forma parte de más de una generación: Sense tu de Teràpia de Shock. Txell ha optado por una versión de jazz con una guitarra de fondo.

💫🎹 @txellsust no puede vivir sin la música, y “Zenit” no podría vivir sin Txell. Muy atentos a su actuación, porque puede colarse en la final versionando “Sense tu”, de Teràpia de Shock, con un cambio de estilo muy radical.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/T6KFhB9cuA — 3Cat (@som3cat) December 12, 2025

En el caso de Agustín ha elegido una versión muy similar a la original, con bailarines dando vueltas y él ha estado correcto, pero no es su mejor actuación dentro del programa.

😢✨ Por desgracia, todos pensamos en alguien cuando suena “Sense tu”, de Teràpia de Shock. Agustín Ramírez se emociona más que nunca versionándola y la dedica a uno de sus viejos amigos. #Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/xkzLm9ELOd — 3Cat (@som3cat) December 12, 2025

Los puntos han dado la victoria a Txell, que primero ha conseguido 86 por detrás de los 88 de Agustín. Con los puntos de los telespectadores ha llegado a los 91 puntos. Ahora bien, ¿cómo ha quedado la clasificación final y quiénes son los finalistas?

Los resultados de la clasificación final de ‘Zenit’

La clasificación del programa podía sufrir cambios después de los puntos que han sumado esta semana y esto se ha traducido en algunos movimientos inesperados. En cuanto a la generación de los boomers, Cris Juanico estará en la final después de sumar 550 puntos por delante de Lucrecia y Agustín.

Los puntos de los boomers en ‘Zenit’ | 3Cat

En cuanto a la generación X, ha habido un empate entre Sicus y Txell con 549 puntos, pero la representante que estará en la final será Roser con 552 puntos.

Los puntos de la generación X en ‘Zenit’ | 3Cat

La gran sorpresa ha sido en la generación Y. La clasificación provisional ponía a Cesc Sansalvadó como líder de la generación, pero después de los más de 100 puntos que ha sumado, Diana se ha puesto a la cabeza con un total de 564 puntos, uno más que Cesc.

Los puntos de la generación Y en ‘Zenit’ | 3Cat

Finalmente, Alfred García ha mantenido el liderazgo de la generación Z con 565 puntos, por delante de Jim que tiene 556 y Carla Frigo con 549.

Así queda la clasificación de la generación Z en ‘Zenit’ | 3Cat

‘Zenit’ pierde el liderazgo y cae detrás de ‘La Voz’

La semana anterior Zenit había conseguido recuperar el liderazgo, pero la segunda semifinal, a pesar de hacer un muy buen 9,3% de cuota de pantalla y 137.000 espectadores de media, ha quedado detrás de la emisión de La Voz, según los datos de Kantar Media, la empresa encargada de medir las audiencias a nivel estatal. El concurso musical ha conseguido un 11,1% de cuota de pantalla y 117.000 espectadores. Las otras cadenas, sin embargo, han quedado detrás de ambos concursos musicales. El programa De Viernes en Telecinco ha conseguido un sorprendente 9,1% de share y 96.000 espectadores de media. La película de La 1 del ciclo dedicado a James Bond y el filme Skyfall ha registrado un 7,1% de share y 97.000 espectadores de media. Sea como sea, solo queda un programa para saber quién será el ganador, que se decidirá entre Cris Juanico, Roser, Diana y Alfred.