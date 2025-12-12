Zenit se acerca a su gran final, pero los artistas aún tendrán que superar una prueba más: la segunda ronda de duelos. La semana anterior, los representantes de las diversas generaciones jugaron sus cartas en una gala sorprendente con puestas en escenas eurovisivas, maquillajes impactantes y versiones muy originales. Las batallas continúan y ya se sabe cómo será la temática, los duelos y qué canciones interpretarán los artistas.

Estos son los temas que sonarán en la segunda semifinal de ‘Zenit’

¿Quién conseguirá una de las cuatro plazas para la gran final de Zenit? La clasificación aún puede moverse y hay margen para sorpresas. En todo caso, tendrán una nueva oportunidad para demostrar que son las voces más potentes de su generación. ¿Qué duelos podremos ver esta noche en TV3? Alfred García continúa líder de la generación Z y esta semana intentará hacer doblete de victoria enfrentándose a Diana Roig. ¿Qué cantarán? Uno de los temas más conocidos de Nirvana, Smells like teen spirit.

La segunda batalla la protagonizan Jim y Cesc Sansalvadó. En su caso, nos vamos a The Mamas & The Papas con la canción California Dreamin, un tema que seguramente no podrán dejar de tararear.

La Jim i el Cesc Sansalvadó competiran en els duels de ‘Zenit’ | 3Cat

Los duelos continuarán con uno de los temazos de Michael Jackson, Billie Jean, bajo las voces de Carla Frigo y Ramon Mirabet. También habrá espacio para la música urbana más actual. El Baile Inolvidable de Bad Bunny será el reto que deberán superar Lucrecia y Sicus Carbonell. ¿Veremos un poco de salsa en la pista?

La Lucrecia i el Sicus Carbonell competiran en un duel a ‘Zenit’ | 3Cat.

La música catalana será protagonista con dos propuestas muy queridas en Cataluña. Sort de tu, de Oques Grasses, que el próximo año se despedirán de los escenarios, será la canción que deberán interpretar en una batalla Cris Juanico y Roser. Finalmente, el tema más identificativo de Teràpia de Shock, Sense Tu, -y banda sonora de Polseres Vermelles-, será el reto que deberán defender Txell Sust y Agustín Ramírez.

¿Quién creen que serán los finalistas de ‘Zenit’?

Los concursantes también se mojan y se sinceran sobre quién creen que serán los finalistas de esta nueva edición del concurso musical de 3Cat. En un vídeo compartido en el Instagram de 3Cat, los artistas dan algunos nombres. Diana Roig cree que pasará a la final Cris Juanico, Cesc, tiene dudas entre Roser y Txell y, la cuarta plaza sería para Alfred, aunque «todo puede cambiar».

Qui creuen que serà finalista de cada generació? | Instagram

Cesc Sansalvadó de la generación Y también coincide con algunos nombres: Alfred, Ramon Mirabet, Roser y Cris Juanico, que es «su favorito». Txell lo tiene «clarísimo» y para ella sus finalistas son Alfred, Ramon, Roser y Cris Juanico. ¿Quién conseguirá pasar a la gran final? La respuesta esta noche en TV3 y la plataforma 3Cat.