TV3 ha preparado una programación especial para las fiestas de Navidad, que modificará la parrilla para atraer a la familia que tenga vacaciones estos días. La música será una de las grandes protagonistas, ya que emitirán conciertos y documentales de artistas como Oques Grasses, Els Amics de les Arts y Joan Dausà o de otros más internacionales como André Rieu y Bee Gees. Como es habitual, también se podrá disfrutar de la Simfònica de Cobla y Corda de Catalunya y el tradicional Concierto de San Esteban desde el Palau de la Música, en directo.

Siempre es típico de estos días reunir a los mayores y los más pequeños frente a la televisión para ver alguna película para toda la familia. En esta ocasión, han creído que puede hacer una buena audiencia Stuart Little, Els barrufets: el poble amagat o La llum de l’Aisha.

En cuanto a las series, desde 3Cat acompañarán a sus usuarios con dos grandes éxitos como son Downton Abbey y Mr. Bean. No habrá capítulos nuevos de Com si fos ahir, pero sí una ficción de época que ha enamorado a millones de telespectadores. La serie británica estará disponible desde hoy mismo, 21 de diciembre, hasta el próximo 6 de enero. De hecho, TV3 y 3Cat emitirán las temporadas 4 y 5 para contar las aventuras de la familia Crawley y todo su personal. Y los fans del humor más surrealista, Mr Bean aterriza el 22 de diciembre en TV3 con un montón de gags. La primera temporada ya está en la plataforma, además.

Para los más culturetas, una oferta bien completa de teatro a través de la cadena pública. Entre los títulos de este repertorio se encuentran L’il·lusionista de Peyu, El favor de Marc Rodríguez y Pau Roca, Un sogre de lloguer de Joan Pera o el monólogo Per fi sol de Carles Sans. Y la magia también tendrá una ventana propia con un especial dedicado al Festival de Màgia de Badalona Memorial Li-Chang, explican desde TV3, una cita imprescindible para los amantes del ilusionismo.

Quim Masferrer repasará el 2025 en el monólogo de TV3

El 29 de diciembre, Quim Masferrer llevará al escenario un monólogo especial en el que repasará los momentos más destacados del 2025 con su estilo cercano, irónico y crítico. Este resumen anual será, este año, una gala colectiva con 800 espectadores que participarán a la hora de poner «la nota final» al año. Por primera vez, podrá haber público y todos ellos podrán opinar.

Y si hablamos de programas especiales, podemos destacar la retransmisión de las campanadas. Por tercer año consecutivo, Miki Núñez y Laura Escanes serán los encargados de conducir el programa, que promete ser un show vibrante, lleno de novedades y con las fuentes de Montjuïc de fondo.

Toda una serie de novedades a las que irán añadiendo más títulos cuando se confirme cuáles de estos días festivos se emitirán.