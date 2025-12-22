Las vacaciones de Navidad han llegado para los más pequeños de la casa y la programación de 3Cat tiene una sorpresa para ellos. Un año más, el Atrapa’m si pots junior convertirá a los niños en los protagonistas del concurso de moda de TV3. Desde que el formato aterrizó en la televisión pública catalana en el año 2018, la base de fans ha ido creciendo cada vez más, sumando también a los más pequeños de la casa, que ahora serán los protagonistas. Los adultos se retiran unos días porque comienzan las emisiones del formato junior del concurso. Llucià Ferrer se despide unos días de los concursantes habituales, como es el caso de Albert, convertido en el gran veterano, para dar la bienvenida a niños y niñas con ganas de responder preguntas y llevarse un buen premio de Navidad a casa.

¿Cuándo y dónde comienza el Atrapa’m si pots junior?

La programación de TV3 ha preparado una programación navideña de lo más completa con el monólogo del año a cargo de Quim Masferrer el próximo 29 de diciembre, conciertos y documentales de grandes artistas como Oques Grasses o Joan Dausà y series para acompañar las fiestas como Downton Abbey y Mr. Bean. También llega la edición junior del concurso. A partir de este 22 de diciembre, de lunes a jueves habrá emisiones del concurso a partir de las 20:00 h, tanto en TV3 como en la plataforma 3Cat.

Por Navidad, vuelve el «Atrapa'm si pots junior». Con niños y niñas con muchas ganas de jugar y pasarlo bien



De lunes a jueves, a las 20.00, en TV3 y en la plataforma 3Cat

Los concursantes tendrán que superar las diversas secciones del programa para poder conseguir el premio en un plató completamente decorado de Navidad, con bastones de caramelo, piruletas y guirnaldas de Navidad.

¿Qué prefieren los niños y niñas del Atrapa’m junior?

Para ir calentando motores y poder conocer algunos de los concursantes, Llucià Ferrer les ha hecho un pequeño test que encaja muy bien con las fechas de los próximos días. Las fiestas de Navidad se caracterizan por las reuniones familiares, comidas llenas de recetas deliciosas, dulces y sobremesas que se alargan hasta la cena. De los platos más típicos que se pueden probar estas fiestas, ¿qué prefieren los concursantes de Atrapa’m junior?

Buena parte de los niños se declaran fans de los turrones más que de los polvorones. Entre canelones y escudella no hay consenso, pero en el caso de decidir entre roscón de reyes y panettone, todos eligen estos postres que esconden un par de sorpresas en el interior. También eligen entre actividades como hacer el árbol de Navidad o el pesebre, o entre ver películas y jugar a juegos de mesa. Eso sí, donde no hay dudas es a la hora de elegir con quién quieren pasar las fiestas de Navidad, con su ídolo o la familia, y todos lo tienen claro. A partir de esta semana, llega el Atrapa’m si pots junior que pondrá a prueba los conocimientos de estos mini concursantes.