Los fans del Atrapa’m si pots se quedaron con el corazón en un puño durante la emisión de este miércoles, cuando eliminaron a Albert Coromina por sorpresa después de 158 programas. Él ha sido el concursante más longevo y quien ha batido todos los récords, una estrella del concurso de TV3 que había recibido el cariño de los televidentes y también del presentador. De hecho, la despedida con Llucià Ferrer fue muy conmovedora: “Este ha sido el momento más emocionante para mí desde que hago el programa”. Pocos lo esperaban, pero terminó fallando suficientes preguntas y eso hizo que quedara fuera.

El aspirante de Olot dejará de responder preguntas de cultura general, una experiencia entretenida que le ha hecho ganar 69.500 € ni más ni menos. Esta es una cantidad acumulada muy buena, claro, y que supondrá un buen impulso en su economía familiar. Antes de verlo partir, el programa emitió un recopilatorio de los mejores momentos que ha protagonizado en este largo tiempo como concursante.

Se le quería mucho y ya era uno más de la casa, lo que se evidenció cuando se vio una emoción real en Llucià Ferrer: “Te doy un abrazo en nombre de todo el equipo y con mucha emoción te digo que te echaremos de menos porque nos lo hemos pasado muy bien contigo y con grandes momentos”.

Así ha reaccionado Albert a la eliminación de Atrapa’m si pots

Albert se ha mostrado muy agradecido y ha reconocido que se lo ha pasado “genial”: “Tenía que pasar algún día… y resumiré en tres palabras mi experiencia aquí. Disfrutar, cariño por lo que me habéis dado todos, y orgullo. He disfrutado mucho y siento orgullo por lo que he hecho, por los programas que he estado y por lo que he acumulado”. “Os llevaré en el corazón siempre”, ha dicho visiblemente emocionado. De momento, ya tiene claro que destinará buena parte del premio a hacer un viaje tras otro.

La despedida de Albert ha sido muy emotiva | TV3

Llucià Ferrer también se ha emocionado en la despedida del concursante estrella de Atrapa’m | TV3

“Despedimos a Albert, por favor, la bestia parda de Olot. Un aplauso para él”, ha exclamado Llucià todavía sin acabar de creérselo. Ya lo dice todo que se le haya visto tan emocionado en el momento más fuerte para él después de ocho temporadas.