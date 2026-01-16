Los espectadores de TV3 llevan muchos meses viendo el primer atril de Atrápame si puedes ocupado por el mismo concursante. Durante la historia del concurso de moda de la televisión catalana no suele suceder que los participantes permanezcan tanto tiempo como para verlos alcanzar metas tan grandes como los 150 programas. Haciendo memoria y repasando el archivo del programa presentado por Llucià Ferrer, encontramos que los grandes récords los habían marcado participantes como Bàrbara con 56 programas o Simón, que con solo 50 programas logró los 223.000 euros de bote.

Sea como sea, parece que cada vez están más preparados ante las preguntas de los guionistas y uno de los concursantes más queridos por los teleespectadores ha decidido compartir una cifra redonda de manera muy especial. Albert ha conseguido superar los 150 programas, un dato nunca visto en este programa de televisión y como cada vez que alcanza una cifra importante, lo ha celebrado con un atuendo especial.

Los 150 programas de Albert con un traje de época en ‘Atrápame si puedes’

No es la primera vez que Albert opta por sorprender a la audiencia y al presentador con un look especial de celebración. El concursante de Olot ya forma parte de la historia de Atrápame y será complicado que en el futuro encontremos un participante con sus características. No solo tiene conocimientos muy amplios sobre muchos temas, sino que además su personalidad cercana y carismática lo hacen ser una pieza clave del formato. Este jueves 15 de enero, Albert ha llegado a los 150 programas y para celebrarlo se ha presentado vestido de época.

El traje de época de Albert en ‘Atrápame si puedes’ de TV3 | 3Cat

Albert celebra un hito histórico en ‘Atrápame si puedes’ | 3Cat

Incluso el presentador se ha acercado para ver este look de época que ha elegido y que ha comprado expresamente para lucirlo durante el programa. Los datos también avalan esta carrera de fondo que ha hecho Albert, con 150 programas, 66.500 euros acumulados y un bote de 73.000 euros que, si llega a conseguirlos, sería un premio espectacular para él.

Tres frases históricas del concursante histórico de ‘Atrápame’ de TV3

Desde las redes de 3Cat han decidido ofrecer una pequeña ventana para conocer tres frases históricas de un concursante que continúa marcando una época en Atrápame. Como gran fan de esta materia ha decidido compartir sus conocimientos con los espectadores. La primera frase icónica ha sido Alea iacta est, «que dijo Julio César y que fue lo que pensé cuando venía a concursar». La segunda es I have a dream de Martin Luther King. «Porque yo también tenía un sueño: concursar, ganar dinero, hacer muchos programas… Un sueño que se está haciendo realidad», admite.

Así ha celebrado Albert sus 150 programas en ‘Atrápame si puedes’ | 3Cat

Tres frases històriques d’un concursant que continua marcant una època a l'”Atrapa’m si pots”. 💙



L'Albert celebra el seu programa número 150. Enhorabona! 🥳#Atrapam3Cat pic.twitter.com/drnhTwr6b3 — 3Cat (@som3cat) January 15, 2026

Finalmente, la tercera es de un poeta andaluz, Antonio Machado. «Hoy es siempre todavía, y diréis, ¿qué significa esta frase? No os lo diré, haré como decía el Dr. Porque del programa Dinamita: Reflexionemos por favor». Para cerrar el vídeo, ha añadido una frase de cosecha propia que ya es historia de Atrápame: «Si no caes de las escaleras, no te puede pasar nada malo. Por lo tanto, fuera nervios». Todo ello, una nueva exhibición del concursante a la espera de saber qué hará si llega a los 200 programas.