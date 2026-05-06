Nuevo triunfo en el Atrapa’m si pots de TV3 y van unos cuantos últimamente. Ahora ha sido el turno de Mercè, que ha logrado decir todas las respuestas correctamente y se ha llevado el bote de 177.000 €. Ella es la afortunada que ve recompensado su coco, una concursante muy querida que ha emocionado a todos los telespectadores con una reacción muy tierna.

La aspirante no se lo esperaba para nada y eso se evidenció en la cara de sorpresa que puso. Cuando Llucià Ferrer le confirmó que era correcta la última respuesta, la mujer terminó abriendo la boca y llevándose las manos a la cabeza. Después de 82 programas, la victoria ha sido merecida y el público ha aplaudido que haya podido ver recompensado su esfuerzo. El vídeo del momento lo ha publicado 3Cat a través de sus perfiles en las redes sociales. En el minuto final, vemos a la Mercè de Manresa con el brazo roto… pero una sonrisa enorme.

La Mercè se lleva el bote de «Atrapa’m si pots»: 177.000 euros! 💰 Después de 82 programas, nuestra campeona por fin lo ha conseguido. 👏 ¡Enhorabuena!#Atrapam3Cat pic.twitter.com/JtvrrAJv3k — 3Cat (@som3cat) May 5, 2026

¿Qué preguntas tuvo que responder la Mercè en el minuto final?

Tenía 41.000 € acumulados, a los que sumó los 135.000 € que había en el bote. Y todo, después de dudar más que nunca en el minuto final. No eran preguntas demasiado complicadas, pero falló unas cuantas veces hasta que le vino la inspiración cuando todavía le quedaban unos segundos de margen. La Mercè tuvo que saber qué enfermedad tenía Carme Elías, quién era el compositor de la canción de El pianista, quién firmaba los crucigramas de La Vanguardia antes, la capital de la comarca de Urgell y el periodista de Tres i l’astròleg.

Muy dubitativa y temblando, sobre todo cuando supo que se había llevado el premio. Llucià, que estaba un poco afónico, lo dio todo para celebrar esta nueva victoria: «Me dejaré la garganta, pero es que esta concursante es una de las mejores que hemos tenido. Hoy empezamos diciendo que estaría a medio gas con el brazo colgando, yo sin voz… ¿y encima me haces esto? No hacemos uno entero entre los dos, pero hoy es tu día. Mira que te lo había dicho veces, que te lo llevarías«.

La concursante se ha sorprendido mucho | TV3

«Tengo el corazón que se me sale. ¡Y me han sobrado segundos y todo!«, decía ella con la cara desencajada. Y el presentador reía y reía, pidiéndole que respirara porque la estaba haciendo sufrir al verla temblar así: «Has sido una concursante brillante, he disfrutado tanto contigo y te lo mereces tanto». Y, en ese punto, le pidió llamar a su marido en directo para comunicarle la noticia. Nunca lo habían hecho, pero fue una escena divertida con una reacción muy espontánea de la concursante: «Vida, ¡ya tenemos piso!«.

La participación de la Mercè ha sido muy importante para ella, ya que confesó que comenzó a ir cuando apenas salía de una situación «bastante difícil»: «El hecho de venir, que me acogierais tan bien y me tratarais tan bien, ver que iba pasando programas… me ha ayudado muchísimo. A veces, aunque te den medicamentos necesitas esperanza en la vida y lo que no tenía era eso«. «Me lo he pasado muy bien y, si fuera por mí, seguiría viniendo gratis. Quiero dar las gracias a mi jefe porque ha tenido mucha paciencia y a los compañeros, que me animaban cada día», dijo entre lágrimas.

La Mercè se lleva el bote de Atrapa’m si pots | TV3

La Mercè se ha emocionado al recibir el premio | TV3

El Atrapa’m si pots continuará sin la Mercè y sin dinero, pero con nuevos concursantes que desearán tener el final tan dulce que ha tenido ella.