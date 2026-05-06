Nou triomf a l’Atrapa’m si pots de TV3 i en van uns quants últimament. Ara ha estat el torn de la Mercè, que ha aconseguit dir totes les respostes correctament i s’ha acabat enduent el pot de 177.000 €. Ella és l’afortunada que veu recompensat el seu coco, una concursant molt estimada que ha emocionat tots els teleespectadors amb una reacció molt tendra.
L’aspirant no s’ho esperava gens i això s’ha evidenciat en la cara de sorpresa que ha fet. Quan el Llucià Ferrer li ha confirmat que era correcta l’última resposta, la dona ha acabat obrint la boca i posant-se les mans al cap. Després de 82 programes, la victòria ha estat merescuda i el públic ha aplaudit que hagi pot veure recompensat el seu esforç. El vídeo del moment l’ha publicat 3Cat a través dels seus perfils a les xarxes socials. En el minut final, veiem la Mercè de Manresa amb el braç trencat… però un somriure enorme.
La Mercè s’emporta el pot de l’”Atrapa’m si pots”: 177.000 euros! 💰 Després de 82 programes, la nostra campiona per fi ho ha aconseguit. 👏 Enhorabona!#Atrapam3Cat pic.twitter.com/JtvrrAJv3k— 3Cat (@som3cat) May 5, 2026
Quines preguntes ha hagut de respondre la Mercè en el minut final?
Tenia 41.000 € acumulats, als que ha sumat els 135.000 € que hi havia al pot. I tot, després de dubtar més que mai en el minut final. No eren preguntes massa complicades, però ha fallat unes quantes vegades fins que li ha vingut la inspiració quan encara li quedaven uns quants segons de marge. La Mercè ha hagut de saber quina malaltia tenia Carme Elías, qui era el compositor de la cançó d’El pianista, qui signava els mots encreuats de La Vanguardia abans, la capital de la comarca d’Urgell i el periodista de Tres i l’astròleg.
Molt dubitativa i tremolant, sobretot quan ha sabut que s’ha endut el premi. El Llucià, que estava una mica afònic, ho ha donat tot per celebrar aquesta nova victòria: “M’hi deixaré la gola, però és que aquesta concursant és de les millors concursants que hem tingut. Avui hem començat dient que estaria a mig gas amb el braç penjant, jo sense veu… i a sobre em fas això? No en fem un de sencer entre els dos, però avui és el teu dia. Mira que t’ho havia dit vegades, que te l’emportaries“.
“Tinc el cor que se’m surt. I m’han sobrat segons i tot!“, deia ella amb la cara desencaixada. I el presentador reia i reia, tot demanant-li que respirés perquè l’estava fent patir de veure-la tremolar així: “Has estat una concursant brillant, he gaudit tant amb tu i t’ho mereixes tant”. I, en aquest punt, li ha demanat trucar el seu marit en directe perquè li comuniqués la notícia. Mai no ho havien fet, però ha estat una escena divertida amb una reacció molt espontània de la concursant: “Vida, ja tenim pis!“.
La participació de la Mercè ha estat molt important per a ella, ja que ha confessat que va començar a anar-hi quan tot just sortia d’una situació “bastant difícil”: “El fet de venir, que m’acolléssiu tan bé i em tractéssiu tan bé, veure que anava passant programes… m’ha ajudat moltíssim. A vegades, encara que et donin medicaments necessites esperança a la vida i el que no tenia era això“. “M’ho he passat molt bé i, si fos per mi, continuaria venint gratis. Vull donar les gràcies al meu cap perquè ha tingut molta paciència i als companys, que m’animaven cada dia”, ha dit entre llàgrimes.
L’Atrapa’m si pots continuarà sense la Mercè i sense diners, però amb concursants nous que desitjaran tenir el final tan dolç que ha tingut ella.