El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Triomf emotiu a ‘Atrapa’m si pots’: la Mercè, entre tremolors i llàgrimes
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
06/05/2026 10:12

Nou triomf a l’Atrapa’m si pots de TV3 i en van uns quants últimament. Ara ha estat el torn de la Mercè, que ha aconseguit dir totes les respostes correctament i s’ha acabat enduent el pot de 177.000 €. Ella és l’afortunada que veu recompensat el seu coco, una concursant molt estimada que ha emocionat tots els teleespectadors amb una reacció molt tendra.

Et pot interessar

L’aspirant no s’ho esperava gens i això s’ha evidenciat en la cara de sorpresa que ha fet. Quan el Llucià Ferrer li ha confirmat que era correcta l’última resposta, la dona ha acabat obrint la boca i posant-se les mans al cap. Després de 82 programes, la victòria ha estat merescuda i el públic ha aplaudit que hagi pot veure recompensat el seu esforç. El vídeo del moment l’ha publicat 3Cat a través dels seus perfils a les xarxes socials. En el minut final, veiem la Mercè de Manresa amb el braç trencat… però un somriure enorme.

Quines preguntes ha hagut de respondre la Mercè en el minut final?

Tenia 41.000 € acumulats, als que ha sumat els 135.000 € que hi havia al pot. I tot, després de dubtar més que mai en el minut final. No eren preguntes massa complicades, però ha fallat unes quantes vegades fins que li ha vingut la inspiració quan encara li quedaven uns quants segons de marge. La Mercè ha hagut de saber quina malaltia tenia Carme Elías, qui era el compositor de la cançó d’El pianista, qui signava els mots encreuats de La Vanguardia abans, la capital de la comarca d’Urgell i el periodista de Tres i l’astròleg.

Molt dubitativa i tremolant, sobretot quan ha sabut que s’ha endut el premi. El Llucià, que estava una mica afònic, ho ha donat tot per celebrar aquesta nova victòria: “M’hi deixaré la gola, però és que aquesta concursant és de les millors concursants que hem tingut. Avui hem començat dient que estaria a mig gas amb el braç penjant, jo sense veu… i a sobre em fas això? No en fem un de sencer entre els dos, però avui és el teu dia. Mira que t’ho havia dit vegades, que te l’emportaries“.

La concursant s'ha sorprès molt - TV3
La concursant s’ha sorprès molt | TV3

Tinc el cor que se’m surt. I m’han sobrat segons i tot!“, deia ella amb la cara desencaixada. I el presentador reia i reia, tot demanant-li que respirés perquè l’estava fent patir de veure-la tremolar així: “Has estat una concursant brillant, he gaudit tant amb tu i t’ho mereixes tant”. I, en aquest punt, li ha demanat trucar el seu marit en directe perquè li comuniqués la notícia. Mai no ho havien fet, però ha estat una escena divertida amb una reacció molt espontània de la concursant: “Vida, ja tenim pis!“.

La participació de la Mercè ha estat molt important per a ella, ja que ha confessat que va començar a anar-hi quan tot just sortia d’una situació “bastant difícil”: “El fet de venir, que m’acolléssiu tan bé i em tractéssiu tan bé, veure que anava passant programes… m’ha ajudat moltíssim. A vegades, encara que et donin medicaments necessites esperança a la vida i el que no tenia era això“. “M’ho he passat molt bé i, si fos per mi, continuaria venint gratis. Vull donar les gràcies al meu cap perquè ha tingut molta paciència i als companys, que m’animaven cada dia”, ha dit entre llàgrimes.

La Mercè s'endú el pot de l'Atrapa'm si pots - TV3
La Mercè s’endú el pot de l’Atrapa’m si pots | TV3
La Mercè s'ha emocionat quan ha rebut el premi - TV3
La Mercè s’ha emocionat quan ha rebut el premi | TV3

L’Atrapa’m si pots continuarà sense la Mercè i sense diners, però amb concursants nous que desitjaran tenir el final tan dolç que ha tingut ella.

Llucià Ferrer TV3

Més notícies
Notícia: &#8216;Atrapa&#8217;m si pots&#8217;: quin concursant ha superat els 150 programes?
Comparteix
L'Albert ha aconseguit una nova fita històrica en el concurs de TV3
Notícia: Els més petits tornen a l&#8217;Atrapa&#8217;m si pots&#8217; de 3Cat aquest Nadal
Comparteix
El concurs de moda de TV3 torna aquest Nadal amb la seva versió infantil
Notícia: El &#8216;Messi d&#8217;Olot&#8217; arriba a l&#8217;Atrapa&#8217;m si pots&#8217; per celebrar 125 programes
Comparteix
L'Albert ha aconseguit un nou record i ho ha celebrat amb una picada d'ullet al Barça
Notícia: &#8216;Atrapa&#8217;m si pots&#8217;: classe magistral de cant amb un concursant molt musical
Comparteix
L'Albert ha demostrat un cop més la seva gran passió per la música

Comparteix

Icona de pantalla completa