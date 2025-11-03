La temporada d’Atrapa’m si pots avança a TV3 i els espectadors del concurs d’estil quiz show fa molts mesos que estan acostumats a veure el primer faristol del programa ocupat per un home molt carismàtic i divertit. Des que va arribar a la televisió pública catalana l’any 2018 han passat molts concursants que ja formen part de la història del concurs, com el Simón, que ostenta el rècord del premi més alt de la història de TV3 i de l’Atrapa’m: 241.000 euros. Tot i que no s’ha endut el pot encara, l’Albert fa mesos que s’ha guanyat l’afecte dels espectadors i són molts els moments destacats que ha deixat per a la memòria dels fans del concurs diari de la cadena.
Un nou espectacle musical de l’Albert a l’Atrapa’m si pots’
Aquest veí d’Olot ja porta 112 programes i 56.000 euros en el seu pot particular. Això es pot traduir de manera molt visual: ha pujat 56 cops les escales d’El Minut Final, la prova que cal superar per intentar optar a fer esclatar el pot. Aquells que es queden al límit, sumen 1.000 euros cada intent, cosa que va engreixar el seu pot particular que s’acabarà sumant a l’import del pot. L’Albert s’hi ha quedat molt a prop diversos cops, fins i tot dues persones que competien amb ell han fet petar el pot abans. L’últim va ser el Sergi, que en només cinc programes va endur-se a casa 76.000 euros.
Ara bé, l’Albert no s’atura i superats els 100 programes, les confiances amb el presentador i amb l’audiència són ben evidents, si més no, la setmana passada va tornar a protagonitzar una classe magistral de cant. Els minuts de presentació previs a l’inici del primer joc serveixen per escalfar motos, parlar amb els concursants i conèixer algun detall divertit per trencar el gel. En el programa que es va emetre el passat dijous 30 d’octubre, l’Albert va decidir respondre a la pregunta del presentador amb una petita actuació.
Benvinguts a l’Orquestra Simfònica de l’”Atrapa’m” 💞💞💞#Atrapam3Cat pic.twitter.com/D4ImkFOe5C— 3Cat (@som3cat) November 3, 2025
La versió d’Hallelujah’ de l’Albert
Com si fos un concert improvisat, l’Albert ha interpretat la coneguda cançó Hallelujah amb una lletra sobre la seva experiència dins el concurs que triomfa cada tarda a 3Cat. “Doncs jo aquí estic molt bé i penso que faig un bon paper. Canto cançons i guanyo calerons. Però hi ha una cosa que em fa mal, i és que no arreplego el premi gran. Si aconsegueixo el pot diré ‘al·leluia'”, diu la seva nova proposta musical. No és el primer cop que l’Albert demostra la seva facilitat per la música. Fa unes setmanes i per celebrar els 100 programes a l’Atrapa’m, va convertir-se en una versió catalana de Frank Sinatra del tema New York, New York.
Ara per ara, el concursant continua intentant endur-se el pot després de tants mesos de programa i amb diversos moments en què ha estat a molt pocs segons de la victòria.