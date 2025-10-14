L’Atrapa’m si pots ha celebrat una fita per emmarcar. El concurs de moda de TV3 acumula seguidors de la seva estrena l’any 2018 i aquesta nova temporada ha registrat un record personal d’un concursant molt estimat per l’audiència. Normalment, el primer faristol del programa l’ocupa la persona més veterana, és a dir, la que porta més programes acumulats. Els records anteriors havien estat entre els 50 i els 56 programes, del Simón i la Bàrbara respectivament, però fa mesos que ha arribat un veí d’Olot que ha trencat tots els records aconseguits fins ara.
És l’Albert, un home jubilat i veí d’Olot que cada tarda deixa moments molt divertits i destacats amb el seu carisma i personalitat propera. Llucià Ferrer, presentador del concurs de TV3, ha establert una relació molt propera amb ell i això s’ha vist programa rere programa. Aquest dilluns 13 d’octubre, els espectadors de l’Atrapa’m han pogut resoldre l’enigma que feia dies que s’havia iniciat: que faria l’Albert si arribava als 100 programes de concurs?
Un homenatge amb la versió de ‘New York, New York’ de Frank Sinatra
Només començar el programa, Llucià Ferrer ha donat pas al concursant, que des de la plataforma més alta on es juga El Minut Final ha entonat el seu càntic de celebració per commemorar els 100 programes que porta a l’Atrapa’m.
A partir del minut 1:10, l’Albert ha començat a cantar la seva versió del tema New York, New York de Frank Sinatra, això sí, en català i plena de referències a tots els moments que ha viscut dins el concurs d’estil quizz show. Paraules compartides contra el seu màxim rival, el Simón, que va endur-se el pot més alt de la història del concurs el passat mes d’abril: 223.000 euros que sumats als 18.000 que havia aconseguit durant la seva estada van donar una xifra de 241.000 euros.
La versió de l’Albert Sinatra
“Començo a guanyar i també a cantar. Ho estic passant sensacional, Atrapa’m si pots. Vaig competir amb el Simón, que era molt bo, el vaig guanyar un parell de cops, però es va endur el pot“, diu la seva cançó particular. “No sé si ho aconseguiré, de guanyar el pot. Si n’he pogut fer 100 potser en podré fer més, gràcies a tots, Atrapa’m si pots“, ha exclamat el concursant. En Sinatra d’Olot, tot i que el seu nom és Albert Coromines, ha deixat un moment per a la història del programa. Fins i tot el vestuari que ha triat per a la celebració ha estat el vestit que va fer servir per a la seva boda, que aviat farà 38 anys que es va casar amb la seva dona.
Per què ha triat aquesta cançó?
L’Albert és una capsa de sorpreses i la seva elecció musical tenia un rerefons que ha volgut compartir. Igual que la roba que portava, el tema de Frank Sinatra va sonar en el seu casament. “Un dels convidats va cantar-nos New York, New York com oferiment. Una cançó que és important per a nosaltres i vaig portar-la aquí tunejada”, ha explicat el concursant. La seva eufòria és ben justificada perquè a més a més dels 100 programes, porta 51.000 euros acumulats en el seu pot particular. Com ja és habitual, l’Albert ha aconseguit arribar a El Minut Final per intentar guanyar el pot, que actualment és de 22.000 euros. Un cop més s’ha quedat a només dues respostes de fer esclatar el pot del concurs. Quan arribarà el dia que es farà realitat el seu somni? Sigui com sigui, caldrà esperar una mica i gaudir dels moments tan divertits que va compartint.