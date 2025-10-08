Els espectadors de TV3 fa mesos que veuen el primer faristol de l’Atrapa’m si pots ocupat pel mateix concursant. És un dels programes de moda i des que va arribar a la televisió pública catalana l’any 2018 omplen el plató de preguntes cada tarda. Temporada rere temporada es viuen moments que han passat a la història del programa, sobretot quan algun concursant aconsegueix fer esclatar el pot. En els darrers mesos se n’han viscut dos, com la victòria de Simón que s’han endut el premi més alt de la història dels concursos de TV3, 241.000 euros i fa poques setmanes era el Sergi, en un Minut Final d’infart aconseguia el pot en l’últim segon, guanyant 76.000 euros.
Ara bé, qui s’ha quedat com a veterà del programa? L’Albert continua sumant euros en el seu pot personal. Ara ja porta 96 programes i 48.000 euros acumulats, una xifra que supera tot els records mai registrats a l’Atrapa’m. És habitual veure’l amb un somriure i mostrant-se molt simpàtic amb el presentador, Llucià Ferrer, i els seus companys de programa. Ara bé, ha decidit fer un petit homenatge per a una frase mítica del presentador del concurs.
L’homenatge de la ‘bèstia parda’ d’Olot
L’Albert s’ha convertit en un dels imprescindibles del programa i s’ha guanyat l’afecte dels espectadors amb les seves actuacions, bromes i carisma. Recuperant una frase que sempre comparteix Llucià Ferrer amb ell, ha decidit presentar-se al concurs amb una samarreta molt especial.
Una picada d’ullet a la tradició
“L’Albert, la bèstia parda d’Olot”, així és com l’anomena el periodista i des de fa ben bé cent programes el podem sentir així. Des de les xarxes socials de 3Cat han avançat aquesta sorpresa que ha preparat el concursant. Es tracta d’una samarreta amb un dibuix molt específic: al centre hi ha un drac, que és el que surt al carrer per la Mare de Déu del Carme, que treu foc pels queixals i que a més a més canta una cançó perquè la mainada salti i balli alhora.
“Com que era una bèstia he pensat, no hi posarà un gegant o un cavallet, havia de ser una bèstia parda“, explica l’Albert. També, ha admès que quan va per la ciutat algun cop l’han anomenat així, la “bèstia parda d’Olot”. Tot i això, s’ha de dir que aquest concursant no treu foc pels queixals, més aviat el que aconsegueix són molt bones respostes. Quan serà el seu moment per fer-se amb el pot del programa?