Comiat lacrimogen a l”Atrapa’m si pots’ de TV3: “El nostre campió al pou”

Un altre comiat lacrimogen a l’Atrapa’m si pots de TV3. Quan ha passat poc més d’un mes des de l’expulsió de la Bèstia parda d’Olot, ara els teleespectadors s’han acomiadat del segon concursant més longeu. Després de 75 programes amb el Jordi de Terrassa, ha tocat dir-li adeu a un dels qui han descrit com “dels millors concursants que ha passat mai” pel programa. El Llucià Ferrer s’ha quedat bloquejat quan ha vist que el campió arribava a la prova del regal enverinat com a últim classificat. Era una situació emocionant, sí, ja que no és habitual veure aquests aspirants tan bons jugar-se-la en una prova que pot jugar molt males passades. Els rivals ho han fet millor i el Jordi ha quedat “al pou”.
“Doncs parlàvem fa una estona de plorar i és molt curiós, ja que avui serà d’aquells dies que ens tocarà plorar. Mireu aquí al pou, que s’hi troba el nostre campió, el Jordi, que després de 75 programes ha acumulat 24.000 € i marxa perquè ha passat el que ha passat amb el tema dels regals enverinats. Ara com a veterà del programa puc dir que és on he vist marxar els millors concursants”, ha lamentat el presentador.
El noi, quan ha sabut que havia de marxar del concurs, reconeix que s’ho ha passat “molt bé“: “Ha estat una experiència increïble i tot l’equip que teniu que és un equipàs, els concursants molt bé amb tothom i res que em quedaré sempre amb això perquè ha estat únic”.
El Jordi de Terrassa, eliminat per sorpresa de l’Atrapa’m si pots
“És que ens ho hem passat molt bé amb el Jordi, no sé què dir perquè no em posaré a plorar però és que fa 4 dies vaig perdre l’Albert i ara el Jordi. Queda la Mercè…“, ha dit un Llucià Ferrer molt emocionat. Li ha donat les gràcies per tots els moments que els ha “regalat” a l’Atrapa’m: “Moltes gràcies per tots els moments que ens has regalat, pel teu coneixement i per ser tan trempat. És de les poques vegades que em quedo com bloquejat i un aplaudiment per a ell. Moltes gràcies, ens ho hem passat molt bé“.
Han rigut molt amb el Jordi i, ara, confia que el puguin tornar a veure en algun altre concurs o programa de TV3: “Et vindrem a veure a Terrassa i espero una rotonda com a mínim amb el teu nom“, ha deixat anar en una escena divertida. “Petons, Jana, tens un pare que és un crack. Quin moment, tu”, deia per acomiadar-lo amb un missatge directe a la seva filla.
L’emissió, que ha fet un bon 14% de share, ha motivat molts dels fans del programa a acomiadar-se d’ell també a través de les xarxes socials i omplir el post d’Instagram d’icones de plors. Ara totes les esperances la tenen en la Mercè, que hereta el títol de concursant amb més programes a les seves espatlles.