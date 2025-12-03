L’Atrapa’m si pots s’ha convertit en un dels formats més estimats entre els espectadors de TV3. Un concurs d’estil quiz show que va aterrar a la televisió pública catalana l’any 2018 i s’ha instal·lat com a un espai que cada tarda reuneix centenars d’espectadors esperant les preguntes que prepara l’equip de guionistes. Fa mesos que un dels concursants, l’Albert, ocupa el primer faristol i cada dia els fans de l’Atrapa’m esperen que tingui la sort i les respostes correctes per guanyar el pot, que encara se’l resisteix. En tot cas, una jove que va presentar-se per primer cop al programa va aconseguir una fita que fins ara no s’havia fet: intercanviar-se els papers amb Llucià Ferrer.
Llucià Ferrer abandona el faristol de presentador per un dia
La Neus va irrompre a l’Atrapa’m si pots fa uns dies i de fet el vam poder veure per primer cop el passat 25 de novembre. Va ser aquí quan la jove de Badalona va explicar que el seu somni és ser presentadora de televisió. Les instruccions eren senzilles, el Llucià es canviaria de faristol per convertir-se en presentadora del concurs durant uns minuts.
“Bona tarda i benvinguts a l’Atrapa’m si pots, el programa on pujar escales no ens fa pas mandra i de fet això ens ho poden dir els nostres concursants com un que té més programes que l’Albert, en Llucià Ferrer”, ha donat pas la noia, que no ha defensat la posició gens malament.
La Neus ha tingut l’oportunitat de trencar el gel i mantenir una conversa distesa amb el presentador i ha volgut saber si ell guanyava més com a concursant que no pas com a presentador. “Ho hauríeu de dir vosaltres. No estic tan cascat com diuen, que en directe guanyo…”, ha explicat rient. “Els 40 són els nous 20”, ha fet broma la Neus.
Una concursant amb molta fusta per presentar programes
A més a més, han aprofitat per parlar d’una de les aficions de la concursant, que es considera otaku -una persona aficionada del manga i l’anime- i han valorat la feina que fa el SX3 amb el contingut de sèries com Bola de Drac. “El tema de mirar a càmera ho domines, ja no pinto res aquí…”, ha expressat en Llucià. De fet, ho ha fet tan bé que li han permès donar pas al primer joc del programa i revelar per quin pot jugarien els concursants. Algú ha aconseguit quedar-se amb la feina d’en Llucià? Serà difícil prendre-li la posició a una de les cares més reconegudes de la televisió catalana.