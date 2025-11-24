El coneixen com la bèstia parda d’Olot, però el concursant més veterà de l’Atrapa’m si pots sembla que ha aconseguit un nou alter ego. El concurs d’estil quiz show de TV3 triomfa cada tarda amb unes audiències molt bones que confirmen l’èxit d’un format que va aterrar a la televisió pública catalana l’any 2018. Pels seus faristols han passat molts concursants, petits i grans, que han intentat demostrar els seus coneixements en un espai que ha aconseguit una audiència sòlida i uns fans que fa mesos que veuen el primer faristol ocupat pel mateix concursant.
A l’Albert ja el coneixen com a la bèstia parda d’Olot, una broma que va encetar el presentador, Llucià Ferrer, i que ja ha assumit com a una personalitat. La seva personalitat carismàtica, una aparença entranyable i amb el somriure sempre la boca fan de l’Albert un dels indispensables de l’Atrapa’m. Per celebrar els seus 100 programes, una fita històrica que fins ara no havia aconseguit cap concursant, l’home es va convertir en un Frank Sinatra particular amb una versió molt divertida i curiosa del tema New York, New York. Ara, però, ha decidit optar per una picada d’ullet al Barça.
El Messi de l’Atrapa’m si pots’ de TV3
Quan fa pocs que Leo Messi tornava a il·lusionar els culers amb la seva aparició sorpresa a l’Spotify Camp Nou i una publicació a Instagram que va despertar totes les emocions del mític 10 del Barça, l’Albert incorporava una picada d’ullet per celebrar una xifra personal molt especial. Formarà part de la història del programa, sobretot per com són d’enginyoses les seves celebracions. En l’emissió del passat divendres 21 de novembre, l’Albert va aparèixer amb el que semblava una samarreta amb els colors blaugrana, però tunejada de manera molt curiosa. Les ratlles dels dos colors del club català acompanyaven el nom Atrapa’m al davant en lletra majúscula, però la part més xula la tenia al dorsal de l’esquena: el seu nom i el número 125.
Ben bé se’l podria denominar el Messi d’Olot -com publiquen en un vídeo a les xarxes de 3Cat- o directament la gran estrella de l’Atrapa’m, que ja porta 125 programes a l’esquena, una xifra mai aconseguida fins ara. “He volgut associar els meus 125 programes a uns colors que porten 125 anys d’història i encara que no sigui la samarreta del Barça, sí que ho són els colors”, ha explicat ben content durant l’inici del programa, els minuts previs al primer joc que sempre ajuden a trencar el gel i compartir paraules amb el presentador.
Xifres històriques d’un concursant que ho peta a l’Atrapa’m’
El suggeriment d’en Llucià també ha estat molt encertada: fer un recopilatori de tots els looks curiosos que ha portat l’Albert durant tots aquests 125 programes. Perquè les xifres no només són bones pel que fa a tots els cops que ha sortit en pantalla, sinó que a més a més ja acumula 60.000 euros en el seu pot particular. Ara, però, després de batallar amb el Simón, que va endur-se el pot amb 223.000 euros i veure com el Sergi guanyava 76.000 euros, torna a tenir un rival molt fort. El Jordi ja porta 33 programes i 10.500 euros: qui aconseguirà fer esclatar el pot actual de 47.000 euros? Ara per ara, els espectadors poden continuar gaudint de les sorpreses d’un concursant imprescindible.