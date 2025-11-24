Lo conocen como la bestia parda de Olot, pero el concursante más veterano del Atrapa’m si pots parece que ha conseguido un nuevo alter ego. El concurso de estilo quiz show de TV3 triunfa cada tarde con unas audiencias muy buenas que confirman el éxito de un formato que aterrizó en la televisión pública catalana en 2018. Por sus atriles han pasado muchos concursantes, pequeños y grandes, que han intentado demostrar sus conocimientos en un espacio que ha conseguido una audiencia sólida y unos fans que llevan meses viendo el primer atril ocupado por el mismo concursante.

A Albert ya lo conocen como la bestia parda de Olot, una broma que inició el presentador, Llucià Ferrer, y que ya ha asumido como una personalidad. Su personalidad carismática, una apariencia entrañable y con la sonrisa siempre en la boca hacen de Albert uno de los indispensables de Atrapa’m. Para celebrar sus 100 programas, un hito histórico que hasta ahora no había conseguido ningún concursante, el hombre se convirtió en un Frank Sinatra particular con una versión muy divertida y curiosa del tema New York, New York. Ahora, sin embargo, ha decidido optar por un guiño al Barça.

El Messi de ‘Atrapa’m si pots’ de TV3

Cuando hace pocos que Leo Messi volvía a ilusionar a los culés con su aparición sorpresa en el Spotify Camp Nou y una publicación en Instagram que despertó todas las emociones del mítico 10 del Barça, Albert incorporaba un guiño para celebrar una cifra personal muy especial. Formará parte de la historia del programa, sobre todo por lo ingeniosas que son sus celebraciones. En la emisión del pasado viernes 21 de noviembre, Albert apareció con lo que parecía una camiseta con los colores blaugrana, pero tuneada de manera muy curiosa. Las rayas de los dos colores del club catalán acompañaban el nombre Atrapa’m al frente en letra mayúscula, pero la parte más chula la tenía en el dorsal de la espalda: su nombre y el número 125.

L’Albert hace un guiño al Barça en ‘Atrapa’m si pots’ | 3Cat

Así es la camiseta que se ha hecho Albert en ‘Atrapa’m si pots’ | 3Cat

Bien podría denominarse el Messi de Olot -como publican en un vídeo en las redes de 3Cat- o directamente la gran estrella de Atrapa’m, que ya lleva 125 programas a sus espaldas, una cifra nunca antes alcanzada. «He querido asociar mis 125 programas a unos colores que llevan 125 años de historia y aunque no sea la camiseta del Barça, sí que lo son los colores», ha explicado muy contento durante el inicio del programa, los minutos previos al primer juego que siempre ayudan a romper el hielo y compartir palabras con el presentador.

Cifras históricas de un concursante que lo peta en ‘Atrapa’m’

La sugerencia de Llucià también ha sido muy acertada: hacer un recopilatorio de todos los looks curiosos que ha llevado Albert durante todos estos 125 programas. Porque las cifras no solo son buenas en cuanto a todas las veces que ha salido en pantalla, sino que además ya acumula 60.000 euros en su bote particular. Ahora, sin embargo, después de batallar con Simón, que se llevó el bote con 223.000 euros y ver cómo Sergi ganaba 76.000 euros, vuelve a tener un rival muy fuerte. Jordi ya lleva 33 programas y 10.500 euros: ¿quién logrará hacer estallar el bote actual de 47.000 euros? Por ahora, los espectadores pueden seguir disfrutando de las sorpresas de un concursante imprescindible.