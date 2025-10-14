Atrápame si puedes ha celebrado un hito para recordar. El concurso de moda de TV3 acumula seguidores desde su estreno en el año 2018 y esta nueva temporada ha registrado un récord personal de un concursante muy querido por la audiencia. Normalmente, el primer atril del programa lo ocupa la persona más veterana, es decir, la que lleva más programas acumulados. Los récords anteriores habían estado entre los 50 y los 56 programas, de Simón y Bàrbara respectivamente, pero hace meses llegó un vecino de Olot que ha roto todos los récords conseguidos hasta ahora.

Es Albert, un hombre jubilado y vecino de Olot que cada tarde deja momentos muy divertidos y destacados con su carisma y personalidad cercana. Llucià Ferrer, presentador del concurso de TV3, ha establecido una relación muy cercana con él y eso se ha visto programa tras programa. Este lunes 13 de octubre, los espectadores de Atrápame han podido resolver el enigma que hacía días había comenzado: ¿qué haría Albert si llegaba a los 100 programas de concurso?

Què ha preparat l’Albert per als 100 programes de l’Atrapa’m si pots’ | 3Cat

Un homenaje con la versión de ‘New York, New York’ de Frank Sinatra

Al comenzar el programa, Llucià Ferrer dio paso al concursante, que desde la plataforma más alta donde se juega El Minuto Final entonó su canto de celebración para conmemorar los 100 programas que lleva en Atrápame.

A partir del minuto 1:10, Albert comenzó a cantar su versión del tema New York, New York de Frank Sinatra, eso sí, en catalán y lleno de referencias a todos los momentos que ha vivido dentro del concurso de estilo quizz show. Palabras compartidas contra su máximo rival, Simón, que se llevó el bote más alto de la historia del concurso el pasado mes de abril: 223.000 euros que sumados a los 18.000 que había conseguido durante su estancia dieron una cifra de 241.000 euros.

L’Albert celebra els seus 100 programes de l’Atrapa’m si pots’ | 3Cat

La versión de Albert Sinatra

«Comienzo a ganar y también a cantar. Lo estoy pasando sensacional, Atrápame si puedes. Competí con Simón, que era muy bueno, le gané un par de veces, pero se llevó el bote», dice su canción particular. «No sé si lo conseguiré, de ganar el bote. Si he podido hacer 100 quizás pueda hacer más, gracias a todos, Atrápame si puedes«, exclamó el concursante. En Sinatra de Olot, aunque su nombre es Albert Coromines, dejó un momento para la historia del programa. Incluso el vestuario que eligió para la celebración fue el traje que usó para su boda, que pronto hará 38 años que se casó con su esposa.

L’Albert ha triat el vestit de la seva boda per a la celebració a l’Atrapa’m si pots’ | 3Cat

¿Por qué ha elegido esta canción?

Albert es una caja de sorpresas y su elección musical tenía un trasfondo que quiso compartir. Al igual que la ropa que llevaba, el tema de Frank Sinatra sonó en su boda. «Uno de los invitados nos cantó New York, New York como ofrecimiento. Una canción que es importante para nosotros y la traje aquí tuneada», explicó el concursante. Su euforia está bien justificada porque además de los 100 programas, lleva 51.000 euros acumulados en su bote particular. Como ya es habitual, Albert ha logrado llegar a El Minuto Final para intentar ganar el bote, que actualmente es de 22.000 euros. Una vez más se quedó a solo dos respuestas de hacer estallar el bote del concurso. ¿Cuándo llegará el día en que se hará realidad su sueño? Sea como sea, habrá que esperar un poco y disfrutar de los momentos tan divertidos que va compartiendo.