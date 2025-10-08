Los espectadores de TV3 llevan meses viendo el primer atril de Atrápame si puedes ocupado por el mismo concursante. Es uno de los programas de moda y desde que llegó a la televisión pública catalana en 2018 llenan el plató de preguntas cada tarde. Temporada tras temporada se viven momentos que han pasado a la historia del programa, sobre todo cuando algún concursante logra hacer estallar el bote. En los últimos meses se han vivido dos, como la victoria de Simón que se llevó el premio más alto de la historia de los concursos de TV3, 241,000 euros, y hace pocas semanas era Sergi, en un Minuto Final de infarto conseguía el bote en el último segundo, ganando 76,000 euros.

Ahora bien, ¿quién se ha quedado como veterano del programa? Albert continúa sumando euros en su bote personal. Ahora ya lleva 96 programas y 48,000 euros acumulados, una cifra que supera todos los récords jamás registrados en Atrápame. Es habitual verle con una sonrisa y mostrándose muy simpático con el presentador, Llucià Ferrer, y sus compañeros de programa. Sin embargo, ha decidido hacer un pequeño homenaje para una frase mítica del presentador del concurso.

Albert es el actual veterano de ‘Atrápame si puedes’ | 3Cat

El homenaje de la ‘bèstia parda’ de Olot

Albert se ha convertido en uno de los imprescindibles del programa y se ha ganado el cariño de los espectadores con sus actuaciones, bromas y carisma. Recuperando una frase que siempre comparte Llucià Ferrer con él, ha decidido presentarse al concurso con una camiseta muy especial.

Un guiño a la tradición

«Albert, la bèstia parda de Olot», así es como lo llama el periodista y desde hace ya cien programas podemos oírlo así. Desde las redes sociales de 3Cat han avanzado esta sorpresa que ha preparado el concursante. Se trata de una camiseta con un dibujo muy específico: en el centro hay un dragón, que es el que sale a la calle por la Virgen del Carmen, que echa fuego por la boca y que además canta una canción para que los niños salten y bailen al mismo tiempo.

Albert se ha hecho una camiseta especial para ‘Atrápame si puedes’ | 3Cat

«Como era una bestia he pensado, no le pondré un gigante o un caballito, tenía que ser una bestia parda«, explica Albert. También, ha admitido que cuando va por la ciudad alguna vez lo han llamado así, la «bèstia parda de Olot». Aun así, hay que decir que este concursante no echa fuego por la boca, más bien lo que consigue son muy buenas respuestas. ¿Cuándo será su momento para hacerse con el bote del programa?